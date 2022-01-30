الأوقاف: حريق الحسين لم يصب المسجد بأي ضرر

أكدت وزارة الأوقاف أن الحريق الذي نشب بجوار مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لم يصب المسجد بأي ضرر والحمد لله، ونتمنى للجميع السلامة .

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في بيان: وقد وجهت على الفور كلا من رئيس القطاع الديني و مدير مديرية الأوقاف القاهرة، وكنت أتابع الأمر معهم لحظة بلحظة ، نسأل الله عز وجل السلامة للجميع ، وأن يسلم الجميع من كل سوء.

وقع حريق ضخم منذ قليل، بالقرب من مسجد الحسين، وتكثف الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق.

وتلقت غرفة النجدة بلاغًا بنشوب حريق بجوار مسجد الإمام الحسين، وعلى تم إخطار غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، وتم الدفع بسيارات إطفاء لإخماد الحريق المندلع.

