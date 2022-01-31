النيابة تعاين موقع حريق المشهد الحسيني

وصل منذ قليل فريق من النيابة العامة لمحل بلاغ حريق المشهد الحسيني بالجمالية لمعاينه مكان الحريق.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط بلاغ الحريق لكشف ملابساته واستعجلت تقرير المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات، كما استعجلت تحريات المباحث حول الحادث وسؤال شهود العيان .

جهود كبيرة بذلتها قوات الحماية المدنية بالقاهرة لسرعه محاصرة النيران التي شبت في عقار سكني خلف مسجد الحسين بالجمالية.

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق في عقار سكني خلف مسجد الحسين ووجود محتجزين في الشقق .

علي الفور انتقلت ١٠ سيارات تابعة لقوات الحماية المدنية بقيادة اللواء انتصار منصور المدير العام ، ونجحت فرق الانقاذ في استخراج المحتجزين من خلال سلم هيدروليكي .

فيما قامت القوات بجهود كبيرة لسرعه اخماد النيران التي اشتعلت في عدد من الشقق .

وتبين من المعاينة الأولية، أن الحريق شب في الطابق الأرضي وامتدت النيران لتلتهم أجزاء كبيرة من ٣ طوابق اخري .

ويرجح أن يكون ماسا كهربائيا في كابل كهرباء مجاور للعقار محل البلاغ السبب في الحريق ، وفي انتظار تقرير المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وتحديد حجم الخسائر والتلفيات واخطرت النيابة للتحقيق .