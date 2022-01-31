طلاب الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحان الجبر والإحصاء اليوم

يؤدى اليوم الاثنين طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة امتحان نصف العام لمادة الجبر والإحصاء ثم يليه امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة،أكد سير امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ دون أي عقبات.

يؤدي 190481 طالبا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع) في ٧٥٧ مدرسة.

وأوضح محافظ القاهرة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان سلامة الطلاب، والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميًا قبل بدء الامتحانات، مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة، بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحيث لا تتجاوز ١٤ طالبا وطالبة لمراعاة المسافات البينية بينهم حرصًا على سلامتهم.

وطمأن المحافظ أولياء الأمور بأن الدولة تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم.

وقال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، إنه تم تشكيل غرف عمليات ومتابعة بالمديرية والـ ٣٣ إدارة تعليمية لمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة، إلى جانب وجود نوبتجيات بالمدارس ودواوين الإدارات فترة الإجازة الأسبوعية.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم تعقيم جميع المدارس التى يجرى بها الامتحانات والتأكد من نظافة الأسطح وعدم وجود تراكمات لمياه الأمطار عليه، وإزالة آثار مياه الأمطار من الأفنية، كما تم التشديد على ارتداء الطلبة والقائمين على أعمال الامتحانات للكمامات حرصًا على الصحة العامة، وعدم السماح باستخدام الموبايل نهائيًا داخل اللجان.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم أنه تمت مراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمدارس، والتأكد من جميع وصلات الكهرباء وزجاج الشبابيك وسلامة الأبواب.