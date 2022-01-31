أول مرة.. الجحر الزراعي يكشف أسباب تتجاوز الصادرات الزراعية 5.6 مليون طن



قال أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، إن الصادرات الزراعية المصرية تخطت الـ 5.6 مليون طن خلال عام 2021، متابعا: المزراعين وتطبيق تعليمات وزارة الزراعة كان من أهم أسباب زيادة الصادرات الزراعية.

وأضاف "أحمد العطار"، خلال مداخلته الهاتفية على قناة “المحور”، أن الحجر الزراعي لعب دور هام في زيادرة الصادرات، من خلال أحكام الرقابة المشددة على الصادرات، من اجل تطبيق شروط الدول المستوردة والمعايير الدولية للصحة النباتية.

ولفت إلى أن الحجر الزراعي نجح في فتح أكثر من 55 سوق جديد في العديد من الدول العالمية، مثل الصين ونيوزيلاندا.

وشدد على أنه لأول مرة يتم تصدير هذا الكم من الصادرات الزراعية، متابعا: الصادرات الزراعية تشهد تقدم وتفوق وإنجاز كبير.

