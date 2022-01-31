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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمشهد من الكواليس.. ولاء الشريف تروج للحلقة القادمة من مسلسل أبو العروسة

صدى البلد

روجت الفنانة ولاء الشريف للحلقة القادمة من مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث.

و نشرت ولاء الشريف فيديو من الكواليس و علقت قائلة : تفتكروا زينة أتسرعت ؟
ومين غلطان هو ولا هي ؟

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وسط الثلوج.. ولاء الشريف تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أبو العروسة مسلسل تليفزيونى تدور أحداثه فى إطار إجتماعى حول عائلة “ عبد الحميد ” ، ومن خلال تلك الأسرة يتم طرح العديد من القضايا الاجتماعية ، والموضوعات التى تهم الاسرة المصرية ، خاصة الطبقة المتوسطة التى ينتمي إليها معظم فئات الشعب المصرى .

 

أبطال مسلسل أبو العروسة : 
مسلسل أبو العروسة فى جزئه الأول قام ببطولته كل من سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ونيرمين الفقى وصفاء الطوخي وأحمد صيام وميدو عادل ومحمد حاتم وكارولين عزمى وولاء الشريف ومحمود حجازى ، خالد كمال ، رانيا فريد شوقى  ، ومن تأليف هانى كمال ومن إخراج كمال منصور .

 

مواعيد عرض مسلسل  أبو العروسة 3 والقنوات  الناقلة  :

من المقرر عرض مسلسل أبو العروسة 3 على نفس القناة التى عرض عليها الجزئين السابقين وهى مجموعة قنوات dmc والتى كانت داعمة الى المشروع من البداية ، وسوف يعرض فى 8 مساءاً على dmc  العامة و 11 مساءاً على قناة dmc دراما .

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