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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حورية فرغلي تكشف كواليس معاناتها خلال 5 سنوات|عملت 17 عملية.. وعندي مرض وراثي في الرحم مايشلش طفل.. وهذا هو حلمي

حورية فرغلي
حورية فرغلي

حورية فرغلي : 

 مؤمنة بالسحر واتمنى أداء شخصية حتشبسوت

عملت 17 عملية جراحية وفقدت الشم والتذوق 5 سنين

عندي مرض وراثي في الرحم مايشلش طفل

 بعت الفيلا والعمليات تكلفت 5 ملايين جنيه

 

حلت  الفنانة حورية فرغلي ضيفة على برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون” لتكشف معاناتها خلال الخمس سنوات الماضية  بعد سلسلة من العمليات الجراحية التي بلغت 17 عملية جراحية.

وقالت الفنانة حورية فرغلي، إنها مؤمنة بالسحر، متابعة:" بصدق في السحر والأعمال.. وبعد ساحرة الجنوب اتلعنت ولقيت ناس عاملين لي سحر ولكن معرفش مين".


وكشفت “فرغلي”  أن أبرز ماتعلمته في رحلتها القاسية  أن لا تنتظر الحب من أي شخص، قائلة : " اتعلمت مستناش الحب من أي حد ولا أي حاجة من أي حد".   وذكرت أن حلم حياتها  أن تؤدي عمل تقوم فيه ببطولة شخصية " حتشبسوت "    قائلة : "  حلم حياتي أعمل دور حتشبسوت أو الأميرة ذات الهمة.. وبعدها ممكن أقعد في البيت مشتغلش خالص". 

  وأوضحت أنها في الوقت الراهن  تعكف على فيلم  سيتم تصويره في أعقاب شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأعمال في طليعتها مسلسل وفيلم أخر وأيضاً مسلسل 15 حلقة لكنه في مرحلة الكتابة".

وتابعت إنها تعاني من عيب خلقي منذ ولادتها يعيق فكرة الإنجاب لديها،قائلة : "  أنا مخلوقة ورحمي ميشلش طفل، كان عندي أمر وراثي "


 واسترسلت “حورية فرغلي” خلال حوارها ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”:" الطبيب المعالج نصحني بضرورة  وسرعة الزواج والإنجاب في الفترة  مابين 30-40 سنة  وفي أعقاب ذلك يتم إزالة رالرحم، متابعة: الآن بلغت الـ 44 عاماً ولم أستطع الاقدام على خطوة إزالة الرحم".. 

 وأضافت:" حاولت اللجوء للتبني الفترات السابقة، متابعة: تبنيت ولد صغير وكان مبيسمعش ولا بيشوف، وحاولت اتبناه لكنهم رفضوا عشان أنا مش متجوزة.. انا حبيته عشان أول  مادخلت الملجأ جري عليا رغم أنه مش بيسمع وحضني".

 واصلت : " كان فيه واحدة شغالة عندي وحامل من شاب سنغالي وهرب وتركها بعدما نما لعلمه  حملها  وقررت معها الاحتفاظ بالطفل ورعايته وحدث بالفعل وتعلقت بالطفل ولكنها هربت بالطفل".

اما عن فقدان الشم والتذوق ، قالت  إنها استعادت حاستي الشم والتذوق لأول مرة منذ خمس سنوات، ذلك بعد سلسلة من العمليات الجراحية، وصلت إلى17 عملية جراحية قائلة: “أول حاجة عملتها بعد نجاح العملية بكيت وشكرت ربنا على النعمة”. 

 وأضافت “حورية فرغلي” :"أول حاجة شميتها كانت الحشيش الماريجوانا"، متابعة:" كنت في ردهات الفندق في الولايات المتحدة الامريكية، وكانت رائحة قوية وكنت مخضوضة، وسألت شقيقي فيه ريحة حشيش ؟!".   

وتابعت مازحة: “أول حاجة اشمها تبقى حشيش؟!"، مضيفة: "حياتي مش سهلة والناس فاكرة حياتي بمبمبي من وأنا صغيرة وأنا وحيدة وعايشة لوحدي وبشتري كلاب عشان أحس إني محبوبة".

وأجابت  حورية ، على سؤال الاعلامية لميس الحديدي  عن مشاعرها  بعد  استرجاعها لحاستي الشم والتذوق لاول مرة منذ خمس سنوات بعد سلسلة من العمليات الجراحية التي بلغت 17 عملية جراحية قائلة : “ أول حاجة عملتها بعد ماشلت البلاستر  بكيت وشكرت ربنا  على النعمة”.

 

 

وتابعت: حياتي مش سهلة   والناس فاكرة حياتي بمبمبي  من وأنا صغيرة وأنا وحيدة  وعايشة لوحدي وبشتري  كلاب عشان أحس  أني محبوبة”.

 

وكشفت حورية عن ما عاشته من مواقف ولحظات بعد تعرضها للإصابة في الأنف، قائلة:"تحملت الكثير خلال رحلتي العلاجية، كما أني فقدت الكثير من ممتلكاتي،متابعة:" بعت الفيلا والعمليات تكلفت 5 ملايين جنيه".

وأضافت :"عمري ما طلبت حاجة من أبويا ولا أمي..وتحملت تكاليف الـ 17 عملية بنفسي".

وعن سبب إصابتها، أوضحت أنها كانت تركب حصاناً بدون سرج ولجام وأثناء قيامها بربط شعرها سقطت على وجهها، حيث سقطت وأصابت بإنزلاق غضروفي بسبب السقطة ".

واسترسلت:" بعد إصابتي قمت بتركيب عظام ومسامير في أنفي، ولكني أصيبت بتلوث نتيجة تواجدهم، وعليه قمت بإزالتهم".

وذكرت أن أكثر الفنانين الذي دعموها  في رحلة علاجها هم :   نبيلة عبيد وسهير رمزي وصفية العمري ورانيا محمود ياسين ومحمد رمضان قائلة : "  كلهم كانوا بيكملوني في الأزمة اللي تعرضت ليها وقالولي شكلك حلو ومتفقديش ثقتك في نفسك".


وذكرت أن حلم حياتها  أن تؤدي عمل تقوم فيه ببطولة شخصية " حتشبسوت "    قائلة : "  حلم حياتي أعمل دور حتشبسوت أو الأميرة ذات الهمة.. وبعدها ممكن أقعد في البيت مشتغلش خالص".
 

حورية حورية فرغلي الفنانة حورية فرغلي العمليات الجراحية لسحر والأعمال

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حورية فرغلي : مؤمنة بالسحر واتمنى أداء شخصية حتشبسوت

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