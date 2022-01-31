التصريح بدفن جثة عامل وزوجته لقيا مصرعهما خنقا أثناء التدفئة في القليوبية

أمرت نيابة شبين القناطر فى القليوبية التصريح بدفن جثث عامل وزوجته لقيا مصرعهما خنقا بسبب التدفئة بالفحم عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وتوقيع الكشف الطبى عليهما ، كما امرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان عامل بمصنع زجاج وزوجته ربة منزل قد لقيا مصرعهما بدائرة مركز شرطة شبين القناطر نتيجة إصابتهما بحالة اختناق بسبب التدفئة بواسطة وعاء به فحم ركية وغلق منافذ الغرفة المتواجدين بها.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر بورود بلاغ من شخص بالعثور على جثة والده وزوجته متوفيين بغرفة نومهما نتيجة الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون بسبب التدفئة بواسطة ولعة ركية فحم.

جرى إخطار اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين عثور "إ س ك " 22 سنة على جثة والده "س ك ن" 42 سنة عامل بمصنع زجاج وزوجته "ف س ح" 35 سنة ربة منزل، داخل غرفة نومهما دون ثمة إصابات ظاهرية ووجود كافة متعلقاتهما عدا كسر بباب الشقة خلال محاولة نجله الدخول لهما لعدم استجابتهما للطرق عليه.

وبتفتيش مكان الواقعة تبين وجود وعاء صاج به كمية من الفحم بغرض التدفئة ركية فحم مع غلق كافة منافذ الغرفة مما تسبب في اختناقهما واستنشاق غاز أول أكسيد الكربون وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.