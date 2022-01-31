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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات الأمريكية تعتقل امرأة بتهمة تدريب نساء تنظيم داعش

صدى البلد

 اعتقلت السلطات الأمريكية امرأة من ولاية كانساس، بتهمة تقديم الدعم التدريبي لنساء تنظيم داعش الإرهابي.
وذكرت السلطات -حسبما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن هذه المرأة، وتدعى أليسون فلوك ـ إكرين، وعمرها 42 عاما، أبدت اهتمامًا بتنفيذ هجمات إرهابية في الولايات المتحدة، دعمًا لتنظيم داعش.


وأوضحت لائحة الاتهام الجنائية ضد المرأة أنها انتقلت إلى سوريا عام 2012، وتزوجت من شخصية قيادية بارزة بالتنظيم، وهي تتحدث أربع لغات، وتدرجت في التنظيم حتى صارت قائدة على فرقتها.


ونوَّهت لائحة الاتهام بأن الهدف الرئيسي لها في هذا الدور هو تعليم نساء التنظيم كيفية الدفاع عن أنفسهن ضد "أعداء داعش" باستخدام الأسلحة الآلية.


وأضافت لائحة الاتهام أن المرأة أبدت اهتمامًا بتنفيذ هجمات تفجيرية على بعض المراكز التجارية والكليات بالولايات المتحدة، حتى يمكن أن تؤدي إلى أكبر عدد ممكن من القتلى.


ومن المقرر بدء أول مثول لها أمام هيئة محكمة فيدرالية اليوم الاثنين في مدينة أليكساندريا بولاية فيرجينيا الأمريكية.

السلطات الأمريكية كانساس داعش

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