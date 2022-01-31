بعد استئصال ميار الببلاوي الرحم.. تعرفي على الأسباب والمضاعفات

خضعت الفنانة ميار الببلاوي لعملية استئصال الرحم السبت الماضي وقد أعلنت عن ذلك من خلال فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي و قد يكون استئصال الرحم من العمليات التي تلجأ إليها بعض السيدات بسبب المشاكل الصحية بالرحم .

فاستئصال الرحم هو عملية لإزالة الرحم يمكن إجراء هذه الجراحة لأسباب مختلفة ، بما في ذلك:

الأورام الليفية الرحمية التي تسبب الألم أو النزيف أو مشاكل أخرى

تدلي الرحم ، وهو انزلاق الرحم من وضعه الطبيعي إلى القناة المهبلية

سرطان الرحم أو عنق الرحم أو المبيض

بطانة الرحم

نزيف مهبلي غير طبيعي

آلام الحوض المزمنة

العضال الغدي ، أو سماكة الرحم

لا يُنظر عادةً في استئصال الرحم لأسباب غير سرطانية إلا بعد تجربة جميع طرق العلاج الأخرى دون نجاح.

مضاعفات استئصال الرحم



لا يعاني معظم الأشخاص الذين يجرون استئصال الرحم من مشاكل خطيرة أو مضاعفات من الجراحة.

ومع ذلك ، فإن استئصال الرحم هو عملية جراحية كبرى ولا تخلو من المخاطر. تشمل هذه المضاعفات ما يلي:

سلس البول

هبوط المهبل (جزء من المهبل يخرج من الجسم)

تشكيل الناسور المهبلي (اتصال غير طبيعي يتشكل بين المهبل والمثانة أو المستقيم)

ألم مزمن

تشمل المخاطر الأخرى الناتجة عن استئصال الرحم التهابات الجروح وجلطات الدم والنزيف وإصابة الأعضاء المحيطة ، على الرغم من أنها غير شائعة.

تشمل المضاعفات المحتملة لاستئصال الرحم ما يلي:

رد فعل للمخدر أثناء العملية قد يكون بسبب الحساسية

الغثيان والقيء - بعد التخدير أو الأدوية - لأول يوم إلى ثلاثة أيام

عدوى

نزيف داخلي (نزيف داخلي)

تراكم الدم تحت الغرز (ورم دموي) أو في البطن

نسيج ندبي داخلي

جلطات الدم (على سبيل المثال ، تجلط الدم ، تجلط الأوردة العميقة أو الانسداد الرئوي)

صعوبات في التبول

إصابة الأمعاء أو المثانة أو الحالب (الأنابيب التي تنقل البول من الكلى إلى المثانة) - نادر

ناسور (ثقب غير طبيعي بين الهياكل الداخلية ، مثل الأمعاء والمهبل) - نادر

تدلي قبة المهبل (عندما يتدلى الجزء العلوي من جدار المهبل أو ينتفخ)

انخفاض الرغبة الجنسية (أو قد يكون لديك زيادة في الرغبة الجنسية بسبب علاج الأعراض الخاصة بك)

آلام الحوض المستمرة - نادرة ، وعادة ما تظهر التحسن بعد الجراحة

مشاعر الحزن والفقد - إذا لم يتم نصحها بشكل مناسب قبل استئصال الرحم.