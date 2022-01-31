حورية فرغلي : عندي مرض وراثي في الرحم مايشلش طفل

كشفت الفنانة حورية فرغلي أنها تعاني من عيب خلقي منذ ولادتها معيق عن الانجاب وهي صغر حجم الرحم بسبب أورام ليفيفية قائلة : " أنا مخلوقة ورحمي ميشلش طفل، كان عندي أمر وراثي ".



وقالت إن الطبيب المعالج نصحها بضرورة سرعة الزواج والانجاب في الفترة مابين 30-40 سنة وفي أعقاب ذلك يتم إزالة رالرحم لكنها الان تبلغ 44 عاماً ولم تستطع الإقدام على خطوة إزالة الرحم".



وكشفت في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON أنها حاولت اللجوء للتبني في الفترات السابقة قائلة : " اتبنيت ولد صغير وكان مبيسمعش ولا يشوف، وحاولت اتبناه لكنهم رفضوا عشان أنا مش متجوزة. حبيتوا عشان أول مادخلت الملجأ جري عليا رغم أنو مش بيسمع وحضني لكن للأسف رغم أني كفلته فقط لان ماينفعش أصطحبة للمنزل بسبب عدم زواجي وقتها لكنه مات بعد فترة".



واصلت : " كانت فيه واحدة شغالة عندي وحامل من شاب سنغالي وهرب وتركها بعدما نما لعلمه حملها وقررت معها الاحتفاظ بالطفل ورعايته وحدث بالفعل وتعلق بي الطفل شدة ".



لكنها قالت أن الام شعرت بالغيرة من تعلق نجلها بها وهربت في عشية وضحاها قائلة : " كنت متبنياه ولكن في يوم صحيت لقيتها خدته ومشيت لأنها خافت من حبه ليا".

وسألتها الحديدي حول إمكانية لجوءها مجدداًُ للتبني بعد تعديل التشريعات قالت : بعتبر بنات أخواتي هن بناتي.. وإحنا أصحاب وكل حاجة كمان ".



وذكرت أنها مؤمؤنة بالسحر والأعمال قائلة : " بصدق في السحر والأعمال.. وبعد ساحرة الجنوب اتلعنت ولقيت ناس عاملينلي سحر ولكن مش عارفاهم مين".



وكشفت أن أبرز ماتعلمته في رحلتها القاسية ألا تنتظر الحب من أي شخص قائلة : " اتعلمت إني مستناش الحب من أي حد ولا أي حاجة من أي حد".



وذكرت أن حلم حياتها أن تؤدي عمل تقوم فيه ببطولة شخصية " حتشبسوت" قائلة: " حلم حياتي أعمل دور حتشبسوت أو الأميرة ذات الهمة.. وبعدها ممكن أقعد في البيت مشتغلش خالص".



وكشفت أنها في الوقت الراهن تكعف على فيلم سيتم تصويره في أعقاب شهر رمضان المبارك ومجمعة أخرى من الاعمال في طليعتها مسلسل وفيلم أخر وأيضاً مسلسل 15 حلقة لكنه لازال في مرحلة الكتابة ".