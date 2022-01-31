الأوقاف: حريق الحسين لم يصب مسجد الإمام بأي ضرر

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في بيان: وقد وجهت على الفور كلا من رئيس القطاع الديني و مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة، وكنت أتابع حريق الحسين معهم لحظة بلحظة ، نسأل الله عز وجل السلامة للجميع ، وأن يسلم الجميع من كل سوء.

وأكدت وزارة الأوقاف أن الحريق الذي نشب بجوار مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لم يصب المسجد بأي ضرر والحمد لله، ونتمنى للجميع السلامة .

سبب حريق الحسين

كشفت معاينة الحريق بمنطقة الحسين أن الحريق نشب بشارع الأزهر خلف المشهد الحسينى نتيجة احتراق كابل كهربائي امتد لعقارين وأسفر عن 12 مصابًا بحالات اختناق تم نقلهم إلى مستشفى الحسين الجامعي.

وأضافت المعاينة، أن الحريق ناتج عن كابل كهرباء أسفل العقار رقم 3 شارع الباب الأخضر بجوار المشهد الحسينى وامتد الحريق من أسفل العقار إلى الدور الأول والثاني والى العقار رقم 4 و5 وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحريق وتم الإطفاء وجارى عمليات التبريد.

وكانت حريق نشب بحى الحسين وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق شب فى الطابق الأرضي وامتدت النيران لتلتهم أجزاء كبيرة من 3 طوابق أخرى، ويرجح أن يكون ماس كهربائي فى كابل كهرباء السبب فى الحريق.

وكافح رجال الحماية المدنية بالقاهرة جهودهم فى إخماد حريق نشب داخل مبنى تابع لوزارة الأوقاف بمنطقة الحسين.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا باندلاع حريق داخل مبنى فى منطقة الحسين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان للقيام بعمليات وتمت السيطرة على الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وتمت عملية إخماد الحريق.