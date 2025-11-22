إعلامية: السلوك الإسرائيلي يعكس حالة من الاستكبار على القانون الدولي

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن إسرائيل ما زالت تحتل خمس نقاط على الحدود اللبنانية، إضافة إلى اعتداءاتها المستمرة، وهو ما وصفه الرئيس اللبناني جوزيف عون بأنه «جريمة مكتملة الأركان»، ليس فقط وفقًا للقانون الدولي الإنساني، بل باعتبارها كذلك «جريمة سياسية» واضحة.

وخلال تقديمها برنامج " عن قرب مع أمل الحناوي"، على شاشة القاهرة الإخبارية, شددت الحناوي على أن السلوك الإسرائيلي يعكس حالة من «الاستكبار على القانون الدولي» وتجاهلًا كاملًا للمعاهدات والاتفاقات والمواثيق الملزمة، ما يجعل المنطقة تعيش في حالة توتر دائم.

زيادة حالة عدم الاستقرار

وأضافت أن هذه الممارسات من شأنها زيادة حالة عدم الاستقرار، وتعزيز مناخ الحرب وانعدام الأمان، لا على لبنان وحده، بل على كل دول المنطقة بصورة غير مباشرة، في ظل استمرار الاحتلال في توظيف القوة بدل الالتزام بالقانون.