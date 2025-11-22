صن داونز يفوز على لوبوبو بثلاثية في افتتاح مشواره بمجموعات دوري أبطال أفريقيا

حقق فريق صن داونز الجنوب إفريقي انتصارًا مستحقًا على سانت لوبوبو الكونغولي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ صن داونز المباراة بقوة، حيث افتتح نونو سانتوس التسجيل في الدقيقة الرابعة، قبل أن يدرك راموس التعادل لسانت لوبوبو في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، استعادت كتيبة صن داونز تفوقها بهدف ثانٍ أحرزه مارسيلو أليندي في الدقيقة 61، ليعود بعدها نونو سانتوس ويضيف الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 77 ويحسم المواجهة.

وبهذا الفوز، يحصد صن داونز أول ثلاث نقاط ليتصدر المجموعة، بينما يتذيل سانت لوبوبو جدول الترتيب دون نقاط.

ويحتل الهلال السوداني المركز الثاني بثلاث نقاط، فيما يأتي مولودية الجزائر ثالثًا بدون رصيد.