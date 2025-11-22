الغندور يكشف مفاجأة بشأن مجموعة الأهلي.. تفاصيل

علق الإعلامي خالد الغندور علي فوز يانج أفريكانز على الجيش الملكي في مجموعه الأهلي.

مجموعه الأهلي

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مجموعة الأهلي ..يانج أفريكانز يفوز على الجيش الملكي بهدف دون رد".

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي لمباراة شبيبة القبائل الجزائري التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: محمد شريف.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وحمزة عبد الكريم.