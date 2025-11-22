غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا.. صور

شارك الإعلامي أحمد حسن غرفة ملابس النادي الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل في دوري الابطال.

غرفة ملابس النادي الأهلي

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"غرفة ملابس النادي الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل في دوري الأبطال".

طريقة مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل.. تصدر هذا العنوان محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يتساءل عشاق وجماهير المارد الأحمر عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة فريقهم اليوم.

جدير بالذكر أن الأهلي يستضيف اليوم السبت، فريق شبيبة القبائل في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وخطف الأهلي، بطاقة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر على التوالي، بعد الفوز على إيجل نوار البوروندي بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي دور الـ 32.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

تنطلق مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة.

ويأتي الأهلي على رأس المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا التي تضم كلا من يانج أفريكانز التنزاني والجيش الملكي المغربي بالإضافة إلى شبيبة القبائل الجزائري.

ولعب الأهلي مع شبيبة القبائل 4 مباريات في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الإفريقية، كانت كلها في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي في مباراة وتعادل في مباراتين وخسر مباراة، أحرز لاعبو الأحمر 5 أهداف، وتلقت شباكهم 4 أهداف.

ومن المتوقع أن يدفع الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي، بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

في خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أحمد مصطفى زيزو.

في خط الهجوم: أشرف بن شرقي- محمد شريف - محمود حسن تريزيجيه.

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلى وشبيبة القبائل

فيما تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت OnTime Sports أيضًا مباراة الأهلى عبر قناة أون تايم سبورت البث الأرضى، وهى القناة الوحيدة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى وميدياما، لكون المباراة تقام فى مصر.

تأتى طريقة تثبيت قناة أون تايم سبورت البث الأرضى كالآتي:

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي، وتوصيل إريال استقبال أرضى بالتليفزيون.

حال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك، ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات، ثم عمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائى واختار بحث رقمى وسجل التردد UHF 32 أو تماثلى بالتردد UHF9 وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها.

كما تذاع مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، عبر قناة بي إن سبورت 6 حصريًا، وذلك بتعليق خليل البلوشي.