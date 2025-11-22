مجموعة الأهلي.. يانج أفريكانز يهزم الجيش الملكي بهدف نظيف في دوري أبطال أفريقيا

حقق نادي يانج أفريكانز فوزًا ثمينًا على حساب الجيش الملكي المغربي بهدف دون رد، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.



واستضاف الفريق التنزاني نظيره المغربي في مواجهة قوية بدأت بإيقاع سريع، إذ كاد يانج أفريكانز أن يفتتح التسجيل منذ الدقيقة الأولى عبر ضربة رأسية خطيرة تصدى لها الحارس رضا التكناوتي ببراعة.



واستمر ضغط أصحاب الأرض، حيث أطلقوا تسديدة قوية في الدقيقة السابعة أبعدها التكناوتي مجددًا، قبل أن يخطئ الحارس في تمرير الكرة عند الدقيقة 30، لكن تسديدة مهاجم يانج أفريكانز وجدت طريقها أيضًا بين يديه.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وسط تألق واضح لحارس الجيش الملكي الذي حافظ على نظافة شباكه.

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب دوبي من هز الشباك وتسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 بعد انطلاقة مميزة وتسديدة قوية.

واعتقد الجيش الملكي أنه أدرك التعادل في الدقيقة 73، إلا أنّ الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وبهذا الفوز، يحصد يانج أفريكانز أول ثلاث نقاط له في مجموعة الأهلي، فيما بقي الجيش الملكي دون نقاط مع نهاية الجولة الأولى.