محافظ الجيزة: تخفيض بنسبة 25% من إجمالي قيمة مقابل التصالح في حال السداد الفوري
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بعد استخدامه بجريمة المنشار الكهربائي.. تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي للمراهقين
أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة
محضر ضد شقيقها.. شيرين عبد الوهاب تستغيث مجددا من أقرب الناس لها| التفاصيل الكاملة
رياضة

مجموعة الأهلي.. يانج أفريكانز يهزم الجيش الملكي بهدف نظيف في دوري أبطال أفريقيا

يانج أفريكانز
يانج أفريكانز
إسراء أشرف

حقق نادي يانج أفريكانز فوزًا ثمينًا على حساب الجيش الملكي المغربي بهدف دون رد، في افتتاح مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

واستضاف الفريق التنزاني نظيره المغربي في مواجهة قوية بدأت بإيقاع سريع، إذ كاد يانج أفريكانز أن يفتتح التسجيل منذ الدقيقة الأولى عبر ضربة رأسية خطيرة تصدى لها الحارس رضا التكناوتي ببراعة.

واستمر ضغط أصحاب الأرض، حيث أطلقوا تسديدة قوية في الدقيقة السابعة أبعدها التكناوتي مجددًا، قبل أن يخطئ الحارس في تمرير الكرة عند الدقيقة 30، لكن تسديدة مهاجم يانج أفريكانز وجدت طريقها أيضًا بين يديه.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وسط تألق واضح لحارس الجيش الملكي الذي حافظ على نظافة شباكه.

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب دوبي من هز الشباك وتسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 بعد انطلاقة مميزة وتسديدة قوية.

واعتقد الجيش الملكي أنه أدرك التعادل في الدقيقة 73، إلا أنّ الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وبهذا الفوز، يحصد يانج أفريكانز أول ثلاث نقاط له في مجموعة الأهلي، فيما بقي الجيش الملكي دون نقاط مع نهاية الجولة الأولى.

يانج أفريكانز الجيش الملكي مجموعة الأهلي دوري أبطال أفريقيا

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

مرتضى منصور

هشام نصر يكشف علاقة مرتضى منصور وآخرين بشأن سحب أرض الزمالك

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

أزهر الشرقية

أزهر الشرقية يشهد انتخابات تشكيل مجلس الآباء الجديد وسامي أبوجريشة عضواً

رامي صبري

رامي صبري يشعل حفلاً كامل العدد بالقاهرة الجديدة

مقاومة الأنسولين

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

