حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بعد استخدامه بجريمة المنشار الكهربائي.. تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي للمراهقين
أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة
محضر ضد شقيقها.. شيرين عبد الوهاب تستغيث مجددا من أقرب الناس لها| التفاصيل الكاملة
قولت لك .. زوجة إمام عاشور توجّه رسالة له بعد تألقه أمام شبيه القبائل الجزائري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مفاجأة بشأن تجديد عقد أحمد عيد.. تفاصيل

احمد عيد
احمد عيد
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن تجديد عقد أحمد عبد مع المصري البورسعيدي.

تجديد عقد أحمد عيد

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"المصري البورسعيدي يرغب في تجديد عقد أحمد عيد وهناك مفاوضات معه".

النابي: كايزر تشيفز سيقاتل بقوة أمام المصري للتأهل في مجموعة قوية

أكد نصر الدين النابي، المدير الفني لفريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، جاهزية فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي في افتتاح مشوارهما بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مشيرًا إلى أن الأجواء داخل الفريق إيجابية وتسودها روح عالية من الحماس والتركيز.

وأوضح النابي في تصريحاته لبرنامج الإعلامي سيف زاهر أن الفريق استفاد من فترة إعداد امتدت لأسبوعين كاملين، تم خلالها تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا وخوض تدريبات مكثفة استعدادًا لهذا اللقاء المهم.

احترام كبير للكرة المصرية

أشاد مدرب كايزر تشيفز بالقوة التي تتمتع بها الأندية المصرية في البطولات القارية، مؤكدًا أن فرقًا مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري تمتلك خبرات واسعة وتجارب كبيرة في مثل هذه المنافسات، وهو ما يفرض على فريقه ضرورة التعامل بحذر وتركيز في جميع المباريات. وأضاف أن الزمالك والمصري يمثلان الكرة المصرية بشكل مشرف، إلا أن تركيزه الحالي ينصب بالكامل على مواجهة المصري قبل التفكير في اللقاءات الأخرى داخل المجموعة.

الطموح نحو التأهل

وشدد النابي على أن الهدف الأساسي لكايزر تشيفز هو الوصول إلى الأدوار الإقصائية والتأهل من دور المجموعات، موضحًا أن الفريق يتعامل مع كل مباراة على حدة وفقًا لظروفها، ويعمل على تحقيق أفضل النتائج الممكنة لضمان المنافسة بقوة على بطاقة الصعود. وأكد أن الاستعدادات جاءت بشكل مختلف هذه المرة، مع رغبة واضحة في تقديم أداء قوي يليق باسم النادي وتاريخه.

رسالة قوية للمنافسين

اختتم النابي تصريحاته بالتأكيد على أن فريقه لا يخشى أي منافس، وأنه سيدخل اللقاء بروح قتالية عالية، معتبرًا المواجهة أمام المصري اختبارًا حقيقيًا لقوة فريقه. وأضاف بنبرة متفائلة: “نحن فريق قوي وسننافس بقوة أمام فريق كبير، ولماذا لا نحلم بالفوز بالبطولة؟ هدفنا أن نثبت قدراتنا ونحقق نتائج إيجابية تضعنا بين الأفضل في القارة الإفريقية”

