اعتذار أحمد أبو الغيط عن حضور لقاء فكري بـ معرض القاهرة للكتاب

اعتذر الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن اللقاء الفكري الذي كان مقررا له الليلة، في القاعة الرئيسية بالدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المنعقد في مركز مصر الدولي للمعارض.

وكان من المقرر أن يشهد اللقاء الذي تديره نشوى الحوفي عددا كبيرا من زوار المعرض هذا العام.

ومن ناحية أخرى، يشهد المعرض إقبال متوسط على فعالياته، رغم سوء الأحوال الجوية، مع استمرار الحفلات الفنية على المنصات المخصصة في الساحات الخارجية للقاعات، وتتفاعل معها الزوار، والتقط الكثير من المواطنين صور السيلفي تحت الأمطار.

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».