عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات الشهادة الإعدادية.. إحالة رئيس لجنة للتحقيق في بني سويف

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 والتي بدأت أول مس السبت وتختتم الخميس 3 فبراير المقبل.

ويؤدى "اليوم" الطلاب الامتحان في مواد (الهندسة التحليلية، حساب المثلثات، التربية الدينية)، ويبلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات أكثر من 66 ألف طالباً وطالبة في 317 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بنسبة حضور اليوم الإثنين بلغت 99.64%

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي الذي يعده وكيل وزارة  التعليم  محمد عبد التواب، لمتابعة انتظام سير الامتحانات، والالتزام  بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب، لتوفير ‏سبل الراحة لأداء الامتحان والتعامل الفوري مع أية مواقف طارئة أو معوقات قد تعترض سير العملية الامتحانية. 

خدرت زوجها وألقيا جثته بالمقابر.. عقوبات رادعة تنتظر الزوجة وعشيقها فى بني سويف

 

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه أثناء متابعته الميدانية لسير الامتحانات في يومها الثالث على التوالي، وخلال تفقده خلالها عدداً من اللجان بمدارس إدارة تعليم ناصر، تلاحظ وجود بعض المخالفات في إداريات إحدى اللجان، وبناء عليه تقرر إحالة رئيس اللجنة للتحقيق بمعرفة إدارة الشؤون القانونية بمديرية التربية  والتعليم لمخالفات التعليمات الوزارية.

وخلال الزيارة تم التشديد على الالتزام بكافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، ومنع دخول السيارات والدراجات النارية، مع التاكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على إداريات اللجنة قبل بدء الامتحان وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات دون معوقات، مع استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم المدارس ونظافة دورات المياه ومتابعة الحالة الصحية للطلاب بإجراء كشف الحرارة قبل الدخول للجان مع تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة فترة أداء الطلاب الامتحان حفاظا على سلامة كافة عناصر المنظومة  من الطلاب و المعلمين والإداريين القائمين على أعمال الامتحانات.

وزارة التعليم بني سويف امتحانات امتحانات الفصل الدراسي الأول مديرية التربية والتعليم محافظ بني سويف الفصل الدراسي الأول المدارس الشهادة الإعدادية التدابير الاحترازية الدراجات النارية

موضوعات متعلقة

خدرت زوجها وألقيا جثته بالمقابر.. عقوبات رادعة تنتظر الزوجة وعشيقها فى بني سويف

ترشيحاتنا

بعد طول انتظار.. جونسون يتسلم نتائج التحقيق بشأن الحفلات خلال حظر كورونا

في رشوة وزارة الصحة|الشاهد الأول يشرح كيف تواصل مع الرقابة الإدارية

تدمير شقق ومحلات.. صدى البلد يرصد حجم الخسائر فى حريق المشهد الحسيني

علاج الإدمان يستعرض مجهودات خفض الطلب على المخدرات

البورصة تربح 4.6 مليار جنيه بختام تعاملات الإثنين 31 يناير

ببلاغ للنائب العام|مهندس مصري يكشف عن موقع إباحي يسرق صور الفتيات ويفبركها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(2- 1) بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

لمكافحة الحرائق .. إخلاء عاجل لـ مدن جامعة القاهرة

التموين : منظومة جديدة لـ صرف الخبز المدعم للمواطنين بدءا من الغد .. مستند

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

صدمة وذهول.. أم تلقي طفلتها عن قصد في حظيرة دب ضخم

هل يجوز للمراة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

10 ملايين جنيه .. ننشر حوارًا بين المتهمين في رشوة الصحة

منحة وفاة ومكافأة نهاية الخدمة و60 عاما للتعاقد.. إقرار مواد جديدة بمشروع قانون العمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة| منحها الشهرة و تسبب في اعتزالها.. كيف قضى أنور وجدي على مشوار فيروز الفني؟

الطفلة المعجزة.. فيروز المسيحية أول ممثلة يقام لها عزاء في مسجد

للبحث عن الأمان.. 7 شخصيات تتصارع في نهاية العالم بـ مسلسل الجسر

بطل الظل.. كيف توفى الجاسوس المصري رأفت الهجان وعلاقته بلوسي ابن طنط فكيهة؟

فيديو

والد الفنانة بوسي: قالتلي انسى أن لك بنت وعملتلي بلوك.. فيديو

أبرزهن حورية فرغلي.. فنانات خضعن لعملية استئصال الرحم

زميلي زقني واتصبت في دراعي.. عفاف مصطفى تكشف تطورات حالتها الصحية

التضامن: حصول مليونير على معاش تكافل وكرامة غير صحيح .. تغطية خاصة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

اﻟﻤﺰﻳﺪ