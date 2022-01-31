امتحانات الشهادة الإعدادية.. إحالة رئيس لجنة للتحقيق في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 والتي بدأت أول مس السبت وتختتم الخميس 3 فبراير المقبل.

ويؤدى "اليوم" الطلاب الامتحان في مواد (الهندسة التحليلية، حساب المثلثات، التربية الدينية)، ويبلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات أكثر من 66 ألف طالباً وطالبة في 317 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بنسبة حضور اليوم الإثنين بلغت 99.64%

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي الذي يعده وكيل وزارة التعليم محمد عبد التواب، لمتابعة انتظام سير الامتحانات، والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب، لتوفير ‏سبل الراحة لأداء الامتحان والتعامل الفوري مع أية مواقف طارئة أو معوقات قد تعترض سير العملية الامتحانية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه أثناء متابعته الميدانية لسير الامتحانات في يومها الثالث على التوالي، وخلال تفقده خلالها عدداً من اللجان بمدارس إدارة تعليم ناصر، تلاحظ وجود بعض المخالفات في إداريات إحدى اللجان، وبناء عليه تقرر إحالة رئيس اللجنة للتحقيق بمعرفة إدارة الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم لمخالفات التعليمات الوزارية.

وخلال الزيارة تم التشديد على الالتزام بكافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، ومنع دخول السيارات والدراجات النارية، مع التاكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على إداريات اللجنة قبل بدء الامتحان وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات دون معوقات، مع استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم المدارس ونظافة دورات المياه ومتابعة الحالة الصحية للطلاب بإجراء كشف الحرارة قبل الدخول للجان مع تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة فترة أداء الطلاب الامتحان حفاظا على سلامة كافة عناصر المنظومة من الطلاب و المعلمين والإداريين القائمين على أعمال الامتحانات.