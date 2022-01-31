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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ابتعد عن حافة الهاوية.. جونسون يوجه نصيحة لـ بوتين |شاهد

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني

وجه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم "الإثنين"، نصيحة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالابتعاد عن حافة الهاوية.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، حث جونسون روسيا على التراجع عن حافة الهاوية بشأن أزمة أوكرانيا .

وقال رئيس الوزراء البريطاني: "أعتقد أن غزو أوكرانيا وأي توغل في أوكرانيا خارج الأراضي التي استولت عليها روسيا بالفعل في عام 2014 سيكون كارثة مطلقة للعالم، وقبل كل شيء سيكون بمثابة كارثة لروسيا".

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وأضاف أن الغزو الروسي سيقاوم "بمرارة ودموية" من قبل الشعب الاوكراني.

وتجري محادثات طارئة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك مع اقتراب شبح الحرب.

ووفقا لوسائل الإعلام البريطانية، سيتحدث جونسون مع الرئيس الروسي، في وقت لاحق اليوم الاثنين، في محاولة للضغط على موسكو بشأن تعزيز قواتها على الحدود مع أوكرانيا.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية للصحفيين إنه "من المتوقع أن يتحدث رئيس الوزراء مع الرئيس بوتين بعد ظهر اليوم" ، مضيفا أن وزيرة الخارجية ليز تروس ستدلي ببيان أمام البرلمان بشأن نظام العقوبات الروسي.

وأوضح أن جونسون وتروس سيتوجهان إلى أوكرانيا غدا “الثلاثاء”.

 

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