إصدار مجلد جديد من مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب

أعلن الدكتور محمد الكحلاوى رئيس المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب عن إصدار المجلس “مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب” المجلد 23 العدد 1 - يناير 2022 .

أشار الكحلاوي إلي أنها مجلة علمية نصف سنوية محكمة تهدف إلى توحيد الجهود البحثية والارتقاء بالبحث العلمى ووجود رؤية موحدة حول طبيعة العمل الأثرى فى الوطن العربى، إلى جانب حرصها الشديد على توحيد المصطلح الأثرى بين الباحثين العرب بهدف إيجاد لغة بحثية علمية مشترکة بين الآثاريين العرب.

تابع قائلا: وتشمل الآثار والحضارات القديمة والإسلامية والمتاحف والترميم والآثار الغارقة والنقوش وتلقى الضوء على الحراک العلمى فى الوطن العربى سواءً فى أعمال التنقيب والحفر الأثرى أو فى برامج الترميم المعمارى والدقيق أو فى برامج التنمية المتحفية أو برامج التدريب والتأهيل أو فى برامج التطبيقات الحديثة فى علوم الآثار، فهى فى مجملها موسوعة علمية شاملة ينهل منها الباحثين بحسب تخصصاتهم وإتجاهاتهم البحثية وتصدر مرتين فى العام منذ عام 2019

وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى للمجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب بأن أبحاث الآثار القديمة والمصرية بالمجلة تشمل بحث الدكتورة رانيا سمير زيدان “قراءة في أيديولوجية النخبة في ضوء فسيفساء ولاية بريطانيا الرومانية خلال القرن الرابع الميلادي”، الدكتور عبد الباسط رياض “دلالة أوضاع اليد في الفن الإخميني القديم”.

لفت ان الدكتور عبد الرحمن الجاويش “الذهب والفضة في نقوش وآثار اليمن القديم”، الدكتور عبد العزيز أبودرهات “الآثار المترتبة على الهروب في مصر القديمة”، الدكتور عماد الصياد “سياسة التنكيل بأسرى وقتلى الأعداء بين الواقع والادعاء لمحات من تاريخ العسكرية في مصر القديمة حتى نهاية عصر الدولة الحديثة”.

فيما الدكتورة فتحية جابر إبراهيم “تصوير بعض المشاهد الأسطورية على الفخار الروماني المتأخر - دراسة لشقف غير منشورة بمتحف الآثار التعليمي بكلية الآداب-جامعة الإسكندرية”، الدكتور محمد البيومى “نماذج لأوانى بس المكتشفة والمصورة خلال الدولة الحديثة”.

الدكتور محمد حلمى عيسى “المرأة في قوانين الميراث في مصر القديمة” ، الدكتور محي الدين أبو العز “الخبَّاطوم Ḫabbātum في العصر البابلي القديم”، الدكتورة هبه فاروق النحاس “الدلالات الفنية للتعبير عن عملية الخِصاء من خلال تصوير أتيس وأتباع كيبيلي في العصر الروماني”، الدكتورة هبة رجب أبو بكر “الأضداد فى اللغة المصرية القديمة”.

وأضاف الدكتور ريحان بأن المجلة تتضمن أيضًا أبحاثًا فى الآثار الإسلامية شملت بحث الدكتور أحمد حلمى صادق “دراسة أثرية فنية لمخطوط مصحف جامع المشهد ببرديس بسوهاج (المؤرخ بسنة 1309هـ/1892م)”، الدكتورة إسراء محمد حمدى “مخطوطات الجيب في العالم الإسلامي - دراسة أثرية فنية”، الدكتورة أسماء محمد إسماعيل “كِــرَاءُ الــدَّوُرِ بِالْمُدنِ الإِسْلَاميةِ: دِرَاســةُ أثَــرية فِي ضَــوءِ قِصــةِ الكندي لِلْجَاحِظِ”، الدكتورة أماني محمد طلعت “ دراسة أثرية فنية لمخطوط مصحف نادر ينشر لأول مرة للخطاط الفارسي محمد الحكيم التركيبي اليزدي مؤرخ بسنة (855هـ/ 1451م)”.

الدكتورة أهداب محمد حسنى “الشِّعارُ الدِّيني في لوحتي: (الطُّيور، والزُّهور- گُل، ومرغ)، من العصر القاجارى (محفوظة بمُتْحَف قصر الأمير محمد علي في القاهرة) - دراسةٌ ونَشْرٌ لأوَّلِ مرَّةٍ”، الدكتورة شيماء عبد الله إبراهيم “أربعة وثائق صدقة وتراجع عن الصدقة من العصر المملوكى (648-923هـ/1250-1517م)” ، الدكتور عامر حسن عجلان “السمات المعمارية للمساجد بالمغربين الأدنى والأوسط فى العصر العثماني - دراسة مقارنة”، الدكتور محمد حمدي متولي “الجامع الخيري(مسجد خزان أسوان) 1350هـ/1932م - دراسة معمارية وثائقية”، الدكتور محمد طلال كنعان “النقوش التأسيسية على الجسور المملوكية في الشوف لبنان - دراسة فنّية وتحليلية”، الدكتورة مروه عادل موسى “محكمة مصر الأهلية سابقا (جنوب القاهرة بباب الخلق حاليًا) 1301هـ/1883م دراسة أثرية معمارية”، الدكتور نادر محمود عبد الدايم “دراسة أثرية معمارية لضريح العراقي بقرية بشلا- محافظة الدقهلية 1236هـ/ 1820 – 1821م أثر لم يسبق دراسته من قبل”، الدكتور وليد على خليل “دراسة أثرية فنية لبلاطتين من الخزف الإيرانى محفوظتين بمتحف طارق رجب بالكويت”.

كما شملت أبحاثًا فى الترميم والمواقع الأثرية وهى بحث الدكتور خالد فؤاد بسيوني “الرؤية الجمالية لتمثال الحديقة ما بين المعالجات الفنية و إعادة تخطيط و تأهيل الموقع” ، وبحث مشترك بين الدكتور محمد جلال محمود والدكتور خالد سعد مصطفي “موقعان للنقوش الصخرية والنواميس غير المنشورة بشبة جزيرة سيناء - وادي الزرانيق ومنطقة جبل الجُنة”.