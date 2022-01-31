أخبار التكنولوجيا|ببلاغ للنائب العام مهندس يكشف موقع إباحي يسرق صور الفتيات.. وتفاصيل التحرش الجنسي بسيدة في ميتافيرس

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:



أثار رجل الأعمال وأغنى شخص في العالم، إيلون ماسك Elon Musk حالة جديدة من الجدل في الفترة الأخيرة بعد عرض مالى قدمه لمراهق من أجل إغلاق حساب على تويتر يقوم بتتبع مسارات رحلات الطائرة الخاصة بماسك.





شهدت حالات الإنتحار بين الفتيات المراهقات المصريات زيادة واضحة خلال الفترة الأخيرة بسبب الإبتزاز الإلكتروني للفتيات بصور جنسية، ولم تكد أيام قليلة تمر على واقعة إنتحار "بسنت" حتى تفاجأ المجتمع المصرى بواقعة مشابهة لفتاة من محافظة الشرقية، انتحرت بنفس السبب.



كشفت تسريبات أن شركة شاومى الصينية، تعتزم إطلاق نسخة خاصة من سلسلة هواتف الألعاب Redmi K50 ، القادمة قريبا، والتى تحتوى على مواصفات جبارة يمكنها المنافسة مع أفضل الهواتف الذكية، حيث سيتم إطلاق الهاتف تحت اسم Redmi K50 Super Cup .



في واقعة تبدو خيالية للوهلة الأولى، ولكن يبدو أن هذا ما سنكون عليه فعلا في عالم ميتافيرس الإفتراضي، حيث تعرضت امرأة للتحرش الجنسي عند قيامها بدخول Horizon Venues metaverse والذى يعد جزءا من المشروع الذى تطوره شركة ميتا لعالم ميتافيرس.



تعتزم شركة فيفو الصينية إطلاق هاتف Vivo Y33s 5G من الفئة المتوسطة، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد حصول الهاتف على الاعتماد من قبل عدد من وكالات الهواتف الذكية، حيث سيضم عددا من المواصفات الجيدة بالإضافة إلى دعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G وبطارية عملاقة.