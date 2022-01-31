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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس الرابطة.. الإسماعيلي يسحق الجونة 4-0 في الشوط الأول

صدى البلد

أنهى الشوط الأول من مباراته أمام الجونة بتقدم ساحق بأربعة أهداف دون رد فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الإسماعيلية فى الجولة الخامسة والأخيرة بدور المجموعات ببطولة كأس الرابطة.


وافتتح الإسماعيلي التهديف فى الدقيقة 1 من ركلة ركنية من الطرف الأيسر مررها جان موريل إلى محمد دسوقي الذي سدد صاروخية من على حدود منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وأضاف الإسماعيلي الهدف الثاني فى الدقيقة 4 ، بعد كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح الإسماعيلي عن طريق دسوقي على رأس دييجو فيرناندو دوريجاراي إلى كارمليو ألجاراناز الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء داخل الشباك.

ونجح الإسماعيلي فى مضاعفه الهداف فى الدقيقة 13 ، بعد  كرة طولية من دونجا من وسط الملعب تصل إلى دييجو فيرناندو دوريجاراي مهاجم الإسماعيلي الذي انفرد بالمرمى وسجل الكرة في الشباك بباطن القدم.


وتمكن الإسماعيلي فى تسجيل الهدف الرابع فى الدقيقة 48 ، بعد كرة طولية من عمر رضوان على رأس فيرناندو الذي مررها إلى كرمليو إلى جان موريل الذي سدد من يسار منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى عبد الرحمن مجدي الذي سدد الكرة في الشباك.

 

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