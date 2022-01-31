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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شغلتنا مفيهاش رحمة.. منال سلامة تعلن إجراء عملية جراحية لـ نجلها

نجل منال سلامة
نجل منال سلامة

أعلنت  الفنانة منال سلامة؛ عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إجراء نجلها لعملية جراحية .

وكتبت منال سلامة على “فيس بوك”: "ده علي ابني لسه خارج من العمليات الحمد لله ادعو له ربنا يتمم شفاه علي خير".

وأضافت :"  انا عمري ما نشرت اي خبر وحش عني او عن اسرتي دائماً بنحط الصورة الحلوة فقط".

وتابعت: "أنا بقول الكلام ده عشان الناس فاكرة الحياة بمبي طول الوقت وده مش حقيقي".

واستطردت منال سلامة، قائلة: "يعني انا دلوقتي في المستشفي مع ابني لوحدي عشان جوزي بيصور مسلسل نقل عام اللي بيتعرض علي الهواء شغلنتنا مفيهاش رحمة".

منال سلامة :شغلتنا بلا قلب 

اختتمت: "ودي مش اول مرة اتعرض للموقف ده علشان احنا بنشتغل شغلانة بدون قلب والناس فاكرة ان حياتنا من غير متاعب الحمد لله ربنا يتم شفاه علي خير".

منال سلامة نجلها لعملية جراحية علي ابني الفنانة منال سلامة

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