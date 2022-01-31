شغلتنا مفيهاش رحمة.. منال سلامة تعلن إجراء عملية جراحية لـ نجلها

أعلنت الفنانة منال سلامة؛ عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إجراء نجلها لعملية جراحية .

وكتبت منال سلامة على “فيس بوك”: "ده علي ابني لسه خارج من العمليات الحمد لله ادعو له ربنا يتمم شفاه علي خير".

وأضافت :" انا عمري ما نشرت اي خبر وحش عني او عن اسرتي دائماً بنحط الصورة الحلوة فقط".

وتابعت: "أنا بقول الكلام ده عشان الناس فاكرة الحياة بمبي طول الوقت وده مش حقيقي".

واستطردت منال سلامة، قائلة: "يعني انا دلوقتي في المستشفي مع ابني لوحدي عشان جوزي بيصور مسلسل نقل عام اللي بيتعرض علي الهواء شغلنتنا مفيهاش رحمة".

منال سلامة :شغلتنا بلا قلب

اختتمت: "ودي مش اول مرة اتعرض للموقف ده علشان احنا بنشتغل شغلانة بدون قلب والناس فاكرة ان حياتنا من غير متاعب الحمد لله ربنا يتم شفاه علي خير".