التصريح بدفن جثتي شخصين عثر عليهما أسفل حطام عقاري الحسين المحترقين

أمرت جهات تحقيق الدرب الأحمر بجنوب القاهرة، التصريح بدفن جثتي شخصين عثرت أجهزة الأمن بـ القاهرة خلال فحص حطام عقاري الحسين المحترقين .

ورصد موقع صدى البلد الإخباري، عدم إصابة شقة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي بأي أذى إثر احتراق عقارين مجاورين لها بمنطقة المشهد الحسيني بالجمالية.

ورصدت كاميرا صدى البلد حجم الخسائر بعد ان التهمت النيران عددا من الشقق والمحلات التجارية.

وكشف مصدر أمني لـ “ صدى البلد ” حقيقة ما نشر وما تم تداوله من أخبار ومعلومات عن احتراق شقة منزل الشيخ محمد متولي الشعراوي خلال حريق هائل التهم عقارين خلف مسجد الحسين بحي الجمالية، مؤكدا أن الشيخ الراحل كان يمتلك شقة فى ذات العقار المحترق لكن قام ببيعها منذ سنوات.

وعلى مدار 10 ساعات متواصلة من الإطفاء والتبريد، انتهت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من عمليات الإطفاء والتبريد في حريق المشهد الحسيني بالجمالية ، حيث تم إنقاذ العالقين داخل العقاريين المحترقين ، فيما أصيب 12 شخصا بإصابات متفرقة واختناقات، وتم نقلهم إلى المستشفيات وتقديم الرعاية الكاملة لهم بناء على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة .

محافظ القاهرة يتابع عمليات الإطفاء

وأشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على عمليات إطفاء الحريق الذى نشب بشارع الأزهر خلف المشهد الحسيني نتيجة احتراق كابل كهربائي امتد لعقارين وأسفر عن ١٢ مصابًا بحالات اختناق تم نقلهم إلى مستشفى الحسين الجامعي.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا بوجود حريق نتج عن كابل كهرباء أسفل العقار رقم ٣ شارع الباب الأخضر بجوار المشهد الحسيني وامتد الحريق من أسفل العقار إلى الدور الأول والثاني وإلى العقار رقم 4 و 5.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحريق وتم الإطفاء.

وأكد محافظ القاهرة الذى انتقل لموقع الحريق فور نشوبه على سرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق ، كما وجه المحافظ بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لمصابي الحادث .

معاينة وقرارات النيابة

ووصل فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحريق حيث أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط بلاغ الحريق لكشف ملابساته واستعجلت تقرير المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات، كما استعجلت تحريات المباحث حول الحادث وسؤال شهود العيان .

تعليق وزير الأوقاف على الحريق

فيما أكدت وزارة الأوقاف أن الحريق الذي نشب بجوار مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لم يصب المسجد بأي ضرر والحمد لله، ونتمنى للجميع السلامة .

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في بيان: وجهت على الفور كلا من رئيس القطاع الديني و مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة، وكنت أتابع الأمر معهم لحظة بلحظة ، نسأل الله عز وجل السلامة للجميع ، وأن يسلم الجميع من كل سوء.