تاج الدين: الجرعة الثالثة التنشيطية مهمة للوقاية من كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، إن الجرعة الثالثة " التعزيزية " تعتبر بمثابة إعادة تلقيح ، مؤكدا أن الجرعة الثالثة ليست من الضرورة أن تكون من نفس نوع الجرعتين السابقتين .

وأضاف محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناة " الحدث اليوم " ، إن هناك دراسات تؤكد أن الجرعة الثالثة أكثر وقاية من الجرعتين السابقتين وهذا غير مؤكد مع وجود المتحورات الجديدة

وأوضح محمد عوض تاج الدين ، إن الدواءين الجديدين الخاصين بـ فايزر يساهمان في الحد من احتمالية المضاعفات في حالات الإصابة البسيطة والمتوسطة خصوصا أنه كان هناك أمراضا أخري مصاحبة مع المريض مثل الضغط أو السكر تستخدم بروشتة طبية وتصرف من صيدليات المستشفيات لمدة شهرين وهو مازال في مراحل التجارب .