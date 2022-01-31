الأوقاف: انطلاق 7 قوافل دعوية إلى سبع محافظات أول جمعة في فبراير

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق (7) قوافل دعوية الجمعة الأولى من شهر فبراير 2022م، إلى (سبع) مديريات: (المنيا- دمياط - شمال سيناء- الوادي الجديد- المنوفية- أسيوط - البحيرة).

على النحو التالي:

1 - مديرية أوقاف المنيا( ملوي)

1. - الشيخ / حسانين عبد الحكم حسانين - وكيل الوزارة - العرفاني

2. - الدكتور / عمر خليفة محمد جمعة - مدير الدعوة - اليوسفي

3. -الشيخ / محمود محمد توفيق - مدير المتابعة - الشيخ محمد

4. -الشيخ / أحمد عزمي عيداروس - مدير العلاقات العامة - الجسطينى

5. - الشيخ / إبراهيم رشدي عبدالرحمن - إمام وخطيب - العمال

6. - الشيخ / محمد عبدالحميد رجب - إمام وخطيب - المجيدي

7. - الشيخ / رجب فوزي محمد - إمام وخطيب - عمرو بن العاص

8. - الشيخ / طه ممدوح عبدالوهاب - إمام وخطيب - الري

9. - الشيخ / أحمد عبدالله رشوان - إمام وخطيب - الثانوية العسكرية

10. -الشيخ / مصطفى شعبان مصطفى - إمام وخطيب - الفتح

2. - مديرية أوقاف دمياط ( دمياط الجديدة)

1. - الشيخ / محمد محمد عبد الفتاح سلامة - المدير العام - النور 6، بدمياط الجديدة

2. - الشيخ / علي إسماعيل علي صابر - مدير الدعوة - الروضة الشريفة بدمياط الجديدة

3. - الشيخ / محمد علي محمد الكناني - مسئول الإرشاد الديني - الأنصار بدمياط الجديدة

4. - الشيخ / يوسف نبيل أبو القاسم سابق - إمام وخطيب - المركز الإسلامي بدمياط الجديدة

5. - الشيخ / السيد علي السيد حسن - إمام وخطيب - الدعوة بدمياط الجديدة

6. - الشيخ / حسام الدين أحمد عبد العظيم - إمام وخطيب - المعز بدمياط الجديدة

7. - الشيخ / أنس أحمد رزق - إمام وخطيب - رياض الجنة بدمياط الجديدة

8. - الشيخ / أشرف محمد رمضان عبده - إمام وخطيب - الأمناء بدمياط الجديدة

9. - الشيخ / أحمد إبراهيم محمد بركات - إمام وخطيب - السيدة زينب بدمياط الجديدة

10. - الشيخ / ماجد منتصر محمد منتصر - إمام وخطيب - البخاري بدمياط الجديدة

3. - مديرية أوقاف شمال سيناء( الحسنة)

1. - الشيخ / محمد محمد محمد شبانة - إمام وخطيب - الرحمن

2. - الشيخ / محمود وجيه محمد - إمام وخطيب - الشهيد مطاوع

3. - الشيخ / أحمد عبد الله السيد - إمام وخطيب - القرية الرائدة

4. - الشيخ / عادل مصطفى السيد - إمام وخطيب - القرية النموذجية بالجدي

5. - الشيخ / مجاهد جمال الباز - إمام وخطيب - التوحيد(بغداد)

6. - الشيخ / حسن أحمد سليمان - إمام وخطيب - السلام (بغداد)

7. - الشيخ / أحمد محمدي برعي النجار - إمام وخطيب - عمر بن الخطاب

8. - الشيخ / رمضان أحمد على إسماعيل - إمام وخطيب - المجاهدين

9. - الشيخ / محمد أحمد محمد البدوي - إمام وخطيب - النور بالجدي

10. - الشيخ / - تامر محروس يوسف - إمام وخطيب - الرحمن (الجوفة)

4. مديرية أوقاف الوادي الجديد( باريس)

1. - الشيخ / محمود سعد شاهين - مدير المديرية - المسجد الكبير

2. - الشيخ / رمضان يوسف صالح - مدير الدعوة - النور

3. - الشيخ / علي محمد حسن - إمام وخطيب - التوحيد

4. - الشيخ / إسلام محمود السيد محمد - إمام وخطيب - مكة

5. - الشيخ / محمد ناصر أحمد أيوب - إمام وخطيب - المدينة

5. مديرية أوقاف المنوفية (السادات)

م - الاسم - الوظيفة - المسجد

1. - الدكتور / كمال فوزي السباعي - وكيل المديرية - التوبة كفر داود

2. - الشيخ / رمضان فرحات السبكي - مدير الدعوة - الكبير المنطقة الأولى

3. - الشيخ / محمود محمد الدغمان - مسئول الإرشاد الديني بالمديرية - التقوى المنطقة الأولى

4. - الشيخ / رجب الخراشي - مدير الإدارة - النور المنطقة الرابعة

5. - الشيخ / تامر عبد الباقي عمارة - مفتش متابعة - تبارك المنطقة السابعة

6. - الشيخ / طارق صابر عبد الباري - مدير إدارة المتابعة - العزيز المنطقة الثانية

7. - الشيخ / قطب محمود عبد الرازق - مفتش متابعة - التوحيد المنطقة الثانية

8. - الشيخ / عبد الباسط زايد - مفتش متابعة - إمام المرسلين المنطقة 15

9. - الشيخ / محمد عبد الونيس - مفتش دعوة - علي بن أبي طالب المنطقة 12

10. - الشيخ / أسامة إبراهيم عبد الله - مفتش متابعة - الفتح المنطقة السادسة

6. مديرية أوقاف أسيوط ( أسيوط الجديدة)

1. - د/ عاصم محمود قبيصى - وكيل الوزارة - الرحمة

2. - د/ عيد علي خليفة حسن - مدير عام الدعوة و البر - مسجد الهدى

3. - الشيخ/ محمد عبد اللطيف محمود - مدير الدعوة و المراكز الثقافية - مريم العذراء

4. - الشيخ / ناصر محمد السيد على - مكتب المتابعة - عمر بن الخطاب

5. - الشيخ/ محمود جميل محمود حسن - إمام وخطيب - الرضوان المدينة

6. - الشيخ/ أمين نشأت حامد - إمام وخطيب - آل شعيب

7. - الشيخ/ عصام ثابت صبرة - إمام وخطيب - الساعة

8. -الشيخ/ حسن أحمد على - إمام وخطيب - الوهاب

9. - الشيخ / محمود حسن محمود - إمام وخطيب - الصحابة

10. - الشيخ/ مصطفى حسن محمد حسن - إمام وخطيب - الرضوان الرحاب

7. مديرية أوقاف البحيرة ( وادي النطرون)

1. - الشيخ / محمد محمود أبو حطب - وكيل الوزارة - النور

2. - الشيخ / مدني علي حميدة - إمام وخطيب - الهداية

3. - الشيخ / عبد اللاه أحمد حسنين - إمام وخطيب - التقوى

4. - الشيخ / يحي زكريا الشامي - إمام وخطيب - الفرقان

5. - الشيخ / عوض محمد عوض طايل - إمام وخطيب - عمر بن الخطاب

6. - الشيخ / محمد رجب أبو سعدة - إمام وخطيب - عباد الرحمن

7. - الشيخ / محمد سعد محمد كشك - إمام وخطيب - الغفران

8. - الشيخ / حاتم فؤاد مزروع - إمام وخطيب - الفردوس

9. - الشيخ / فتحي عبدالكريم حسن شعبان - إمام وخطيب - الرحمة

10. - الشيخ / عبدالله عبدالمنعم الشرقاوي - إمام وخطيب - سيد الشهداء