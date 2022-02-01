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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال الـ6 أشهر الأولى في العام الجاري

تخفيض التكاليف وأسعار المعادن وراء تحول مصر للألومنيوم إلى الربحية

مصر للألومنيوم
مصر للألومنيوم

أعلنت شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال تحولها من الخسائر إلى الربحية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2021/2022

 

وحققت شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال صافي ربح بلغ 814.15 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 341.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

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وكشفت المؤشرات المالية لشركة مصر للألومنيوم التابعة لـ القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال خلال الستة أشهر عن ايرادات 6.69 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 5.01 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وذكرت شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال أن اسباب تحولها للربحية خلال النصف الأولى من العام المالي الحالي  يرجع إلى قيامها بوضع استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعادن بالسوق المحلي والتصدير، وأسعار الخامات الرئيسية، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف خلال الستة أشهر مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق له.

وكانت شركة مصر للألومنيوم حققت 304.72 مليون جنيه أرباح منذ بداية يوليو 2021 حتى نهاية سبتمبر 2021، مقابل 150.9 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة من العام المالي المقارن.

وارتفعت إيرادات شركة مصر للألومنيوم إلى 3.33 مليار جنيه، مقابل 2.18 مليار جنيه إيرادات في الربع المقارن من العام المالي الماضي.

وتأسست شركة مصر للألومنيوم بغرض إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الالومنيوم وخاماته ومستلزماته وسبائكه ومشتقاته ومشغولاته فى الداخل والخارج.

ولدى شركة مصر للألومنيوم مصنع واحد بنج حمادى مكون من 6 خطوط انتاج بمساحة تصل إلى 657 الف متر مربع.

و تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 92.2% من اسهم الشركة فى حين باقى الاسهم (7.8%) مملوكة لمساهمين اخرين (بنوك وشركات تأمين وافراد) وذلك بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام.
 

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