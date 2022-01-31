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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لصالح مرضى السكري في مدينة «هال» شمال إنجلترا

ملياردير مصري يتبرع بـ 3 ملايين جنيه استرليني لبناء مركز بحث علمي في بريطانيا..تفاصيل

الدكتور عاصم علام
الدكتور عاصم علام

انتشر اسم الملياردير المصري البريطاني الدكتور عاصم علام، على نطاق واسع داخل المجال الطبي والرياضي في بريطانيا منذ فترة، حيث كان المالك السابق لنادي هال ستي الإنجليزي لكرة القدم، كما يقوم بالتبرعات المختلفة في الأوساط العلمية ببريطانيا.

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وطبقا لما ذكره موقع "هال لايف" البريطاني، تبرع رجل الأعمال المصري البريطاني، عاصم علام، بمبلغ نقدي 3 ملايين جنية إسترليني، لبناء مركز أبحاث وعلاج جديد، بقيمة 7.5 مليون جنيه إسترليني، لمرضى السكري في مدينة «هال» شمال إنجلترا.

دكتور عاصم علام

ويتم تمويل مركز علام للسكري جزئيًا وصندوق مستشفي هال الجامعي التعليمي التابع لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، كما أن الأموال المتبرع بها ستساهم في إنشاء مركز لعلاج مرضى السكري وأمراض العظام وأمراض الجهاز الهضمي بالإضافة إلى مساعدة مرضى السرطان.

وتم بناء وافتتاح المركز في مستشفي هال الملكي، الذي كان من المقرر أن يعالج 9 آلاف شخص سنويًا، وقد تبرع الدكتور علام، في وقت سابق بملايين الجنيهات لمشاريع هيئة الخدمات الصحية البريطانية في المدينة.

وقال الدكتورعاصم علام، إن المركز الجديد سيدعم الأبحاث «ذات المستوى العالمي» في مجال مرض السكري والغدد الصماء، مع إجراء تجارب سريرية بدأ العمل بها، كما أن دور المركز لا يقتصر على رعاية وتقدير الفرق البحثية والطبية الموجودة فحسب، بل سيلعب أيضا دوره في استمرار جذب الموظفين ذوي الكفاءات العالية إلى المنطقة«.

وأوضح «علام»، أنه«يريد بناء منشآت علاجية وبحثية وتدريبية جديدة في مستشفى»هال الملكي«و»كاسل هيل«، في كوتغهام، حيث أريدم أن يكونوا الأفضل في البلاد، لطالما كان سكان هذه المنطقه طيبون جدًا معي انا وعائلتي، ونحن ممتنون على دعمهم ولطفهم، ونريد أن نظهر امتناننا».

وقال كريس لونغ، الرئيس التنفيذي لصندوق مستشفيات هيئة الخدمات الصحية التعليمية بجامعة هال، إن الصندوق ممتن لعائلة علام لتبرعها.

وأضاف: «عندما نجمع ما بين الابتكار والخبرة والتخصص لدى فرقنا الطبية والبحثية، أنا واثق من أن هال ستتمكن من ترسيخ سمعتها كرائد عالمي في مجالات تقديم خدمات وبحوث مرض السكري والغدد الصماء».

كما قدم الدكتور علام، مساهمات أخرى للصندوق، بما في ذلك مركز الولادة وتطوير الجراحة الروبوتية ومراكز أبحاث السرطان.

من هو عصام علام؟

ولد عاصم علام في قرية السد مركز قليوب بمصر سنة 1940 وهاجر إلى المملكة المتحدة في 1968 هربا من حكم جمال عبد الناصر، ثم درس الاقتصاد بجامعة هال قبل عمله محاسبا في تيمبست ديزل. 

وفي عام 1981، حصل على قرض لشراء الشركة التي يعمل فيها تدريجيا وسماها علاّم مارين وقادها إلى النجاح العالمي.

بدايته في بريطانيا

وتحدث عاصم علام عن بداياته في بريطانيا فقال: «حين قررت الخروج من مصر قمت ببيع كل ممتلكاتي ثم حولت أموالي إلى الجنيه الاسترليني عن طريق وسيط من سوق السوداء (وليس بنك) لكي أستفيد بفارق السعر، إلا أنني اكتشفت بعد أن جئت إلى انجلترا أن كل أموالي عبارة عن بنكنوت مزورة، وبدأت حياتي من الصفر باقتراض عشرين جنيها إسترلينيا من الحكومة البريطانية».

ويضيف: «بعد ذلك بحثت عن فرصة عمل وعملت «شيالا» كنت أقوم بتحميل سيارة نقل ثقيل بأجولة الدقيق، وكان العمل شاقا للغاية، ثم بعد ذلك عملت في مصنع صفيح في قسم اللحام، كنت أقبل أي وظيفة رغم اني في مصر كنت مراقب حسابات بوزارة المالية».

ويستكمل علام حديثه عن بداياته قائلا: «بعد ذلك حصلت على فرصة عمل في بنك انجليزي ككاتب حسابات، وبعد 9 أشهر فقط أصبحت مديرا لإدارة الاستثمار، وبعد فترة من العمل الدؤوب والتحديات الوظيفية في البنك الذي اعمل به ويمتلك 32 شركة، علمت أن البنك بصدد بيع إحدى شركاته فاشتريتها بنظام شراكة مع بنك آخر، ثم خرج هذا البنك تدريجيا وأدرت الشركة بشكل مستقل، وتوسعت في الإنتاج وابتكرت طرقا جديدة في الإنتاج والإدارة حتى وصلت إلى ما أنا عليه الآن».

عاصم علام بريطانيا الطبي هال ستي استرليني مليون السكري

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