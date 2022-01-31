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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة للمواطنين.. رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة بأحياء مدينة كفر الشيخ|صور

حملة إنارة الأعمدة
حملة إنارة الأعمدة

شهدت مدينة كفر الشيخ أعمال رفع كفاءة شبكة الإنارة العامة بكفر الشيخ، وصيانة جميع الكشافات بالطرق الرئيسية، وشرق وغرب العاصمة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.


تابعت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، والقائم بأعمال رئيس مدينة كفر الشيخ، أعمال صيانة أعمدة الإنارة بكفر الشيخ، موجهه برفع كفاءة الإنارة العامة بمداخل العاصمة، والاهتمام بتغيير كشافات الإنارة غير الصالحة، وصيانة عوازل الأسلاك على أعمدة الإنارة، والاستجابة السريعة لمطالب المواطنين بإنارة جميع الشوارع داخل الكتل السكنية.

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ووجهت «ماضي» نواب رؤساء المدن  بالمرور والمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة اليومية، بإشراف رؤساء الأحياء، بالتوازي مع صيانة كشافات الإنارة بقرى مركز كفر الشيخ، بمتابعة نواب رئيس المدينة لشئون القرى ورؤساء قرى مركز كفر الشيخ.

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