عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هدية لكل مصاب بالسحر والمس والخوف تشفيه فورًا

هدية لكل مصاب بالسحر
هدية لكل مصاب بالسحر والمس والخوف

يلجأ بعض ضِعاف الإيمان إلى السحر لإيذاء غيرهم، ويتركوهم يعانون من السحر والمس والخوف، ولا يضعون فى اعتبارهم أن السحر من كبائر الذنوب ومن الموبِقات السّبع؛ وقد جاء التحذير منه والتهديد الشديد لفاعله، والساحر يستحقّ اللعنة؛ لأنّه من المُفسدين في الأرض، قال تعالى: (فَلَمّا أَلقَوا قالَ موسى ما جِئتُم بِهِ السِّحرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصلِحُ عَمَلَ المُفسِدينَ)، لذلك نقدم لكم هدية لكل مصاب بالسحر والمس والخوف تشفيه فورا كما قال الداعية الإسلامي محمد أبو بكر.

 

علاج لكل مصاب بالسحر والمس والخوف

وقال محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي إن هناك سورة ينبغي علينا أن نحفظها ونحفظها لأبنائنا لفضلها العظيم، فهي هدية مجانية ربانية لكل من يعانى من سحر أو مس أو خوف، وهي سورة الطارق.

 

وأضاف محمد أبو بكر خلال برنامج “أسأل مع دعاء” عبر فضائية النهار، أنه قد قال كثير من أهل العلم إنه لو قرأ أي أحد ممسوس أو مسحور أو خائف سورة الطارق 7 مرات على كوب ماء قبل أن ينام لن يقربه شيء، وإن كان فيه شيء ذهب.

آيات التحصين من العين والحسد والسحر

ذكر الشيخ رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامي، خلال فيديو عبر صفحته على فيس بوك، كيفية التحصين اليومي من السحر والحسد.

دعاء عند نزول المطر للرزق وقضاء الحوائج

هل يوجد تسليم بعد سجدة التلاوة؟ الإفتاء ترد

وقال رمضان عبد الرازق إن من التحصينات العظيمة من السحر والحسد هي إن يقرأ الإنسان كل يوم:

1- سورة الفاتحة “بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)”.

2- أول سورة البقرة “الم (1) ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5)”.

3- آية الكرسي “اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ”.

 4- خواتيم سورة البقرة “آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286)”.

5- سورة الإخلاص “قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)”، 3 مرات.

6- سورة الناس “قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6)”، 3 مرات.

7- سورة الفلق “قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ”، 3 مرات.

8- يدعو بهذا الدعاء “اللَّهمَّ إنِّي أسألُك العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ أسألُك العفوَ والعافيةَ في ديني ودنيايَ وأَهلي ومالي اللَّهمَّ استر عورتى وقالَ عثمانُ عوراتى وآمِن رَوعاتي اللَّهمَّ احفظني من بينِ يدىَّ ومن خَلفي وعن يَميني وعَن شِمالي ومن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِك أن اغتالَ من تحتي”.

السحر المس السحر والمس والخوف محمد أبو بكر هدية لكل مصاب بالسحر والمس والخوف علاج لكل مصاب بالسحر والمس والخوف آيات التحصين من العين والحسد والسحر رمضان عبد الرازق

موضوعات متعلقة

فتاوى تشغل الأذهان.. هل الدعاء يغير القدر؟ ما حكم الشرع في القرض الحسن ؟ كيف أتوب بعد الذنب .. روشتة شرعية سهلة وبسيطة تعرف عليها

أحب تربية الكلاب واللعب معها فما الحكم الشرعي؟.. الإفتاء توضح

هل تقع ابتلاءات بسبب عدم الوفاء بالنذر؟.. الإفتاء تجيب

دعاء عند نزول المطر للرزق وقضاء الحوائج

ما حكم الشرع في القرض الحسن ؟.. الإفتاء تجيب

هل يوجد تسليم بعد سجدة التلاوة؟ الإفتاء ترد

هل الدعاء يغير القدر؟ الإفتاء توضح

علي جمعة: جميع الأديان دعت إلى العفاف واتفق عليه العقلاء ولم يكن محلاً للاجتهاد

ترشيحاتنا

كارثة .. موقع إباحي يسرق صور البنات ويفبركها .. ما قصته

تاريخ حافل من المواجهات بين مصر والكاميرون قبل صدام نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

اسمك وصورك.. بيانات تجمعها جوجل عنك يوميا احذفها فورا بهذه الطريقة

في عيد ميلاد شهيرة | قصة رؤية تسببت في اعتزالها الفن

امتيازات جديدة لأساتذة أكاديمية الفنون بعد تصديق السيسي على القانون

لغز بصمات الأصابع..كيف ظهرت ومتى استخدمت في الكشف عن هوية القاتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمكافحة الحرائق .. إخلاء عاجل لـ مدن جامعة القاهرة

هل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية

شوبير يعلن الإصابة الحقيقية لـ محمد الشناوي

اليوم.. التموين تصرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر فبراير

سعر تذكرة سفر جماهير الأهلي إلى دبي لتشجيع الأحمر في كأس العالم للأندية.. فيديو

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 1 فبراير بالقاهرة والمحافظات

أضرار جسيمة في شمال أوروبا بسبب العاصفة مالك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا خفية فضحتها.. ممرضة تعذب عجوزا في دار مسنين| فيديو

أسود وعيونه حمرا.. شاهد مخلوق غريب يطارد صيادا في عرض البحر|فيديو

محمد منير يتألق بحفل ضخم في القاهرة الجديدة وسط تفاعل محبيه

لحظة تسلق رجلين لمبنى شاهق لإنقاذ طفلة من حريق ضخم |فيديو

فيديو

مع ضيفها عبدالمنعم عمايري.. يسرا تكشف عن أول قصة حب في حياتها

بعد تسريبها.. أحمد مكى يطرح أغنيته مع ويجز

فيديو جراف.. هنيدي يفتح النارعلى الكاميرون بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

منظومة جديدة.. وزير التعليم يقرر تدريس البورصة لطلاب 5 و6 ابتدائي “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

اﻟﻤﺰﻳﺪ