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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| توقعات الأبراج.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك.. الرجال أكثر عرضة للابتزاز الجنسي عبر الإنترنت

الابراج
الابراج

نشر موقع «صدى البلد»، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها:

 

 تساعد مكملات فيتامين د في درء أمراض المناعة الذاتية

 

توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول مكملات فيتامين (د) قد يساعد في درء الصدفية والتهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة وأمراض المناعة الذاتية الأخرى.

قال مؤلفو الدراسة إن الأبحاث السابقة قد ألمحت إلى هذا الارتباط ، لكن الدراسة الجديدة هي أول تجربة عشوائية محكومة للنظر في ما يحدث عندما يتم إعطاء الأشخاص مكملات فيتامين (د) ومتابعتهم لمعرفة ما إذا كانوا يصابون بأمراض المناعة الذاتية .  

 

دراسة :الرجال أكثر عرضة للابتزاز الجنسي عبر الإنترنت في حالة الوباء من النساء

وجدت دراسة نشرت يوم الاثنين من قبل مجلة Victims & Offenders أن الرجال أكثر عرضة مرتين من النساء للابتزاز الجنسي عبر الإنترنت منذ بداية وباء COVID-19 .

وقال الباحثون إن هذا يشمل التهديدات بنشر صور ومقاطع فيديو ومعلومات شخصية صريحة.

ظهرت البيانات أن الشباب والنساء الأمريكيين من أصول إفريقية والسود وأفراد مجتمع الميم أكثر عرضة لخطر الوقوع ضحايا لهذا النوع من الجرائم الإلكترونية المسماة "الابتزاز الجنسي".

توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 1-2-2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

 

 كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح،توقعات الأبراج ليوم  الثلاثاء 1 -2- 2022 .

 

 1 فبراير ماذا يوصفك تاريخ ميلادك .. أكتشف فورا

 

قالت خبيرة الأبراج ماغى فرح أن مواليد اليوم  1 فبراير بانتظار مولود اليوم سنة مميزة تخف فيها المعاكسات ويقدم لك الحظ نوع من انفراج هدوء سكينة وعودة الى الامور الطبيعية وضرورة تصحيح الامور قد تتلقى عروضا وتستفيد من كل شيء جديد ترتاح كليا وبشكل كبير فتنقلب الاجواء والحظوظ مئة بالمئة لصالحك ترتاح انفراجات حظوظ قوية يوم ناجح ىيحمل لك رسائل واخبار مهمة تصل من الخارج.

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