نشرة المرأة| توقعات الأبراج.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك.. الرجال أكثر عرضة للابتزاز الجنسي عبر الإنترنت

نشر موقع «صدى البلد»، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها:

توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول مكملات فيتامين (د) قد يساعد في درء الصدفية والتهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة وأمراض المناعة الذاتية الأخرى.

قال مؤلفو الدراسة إن الأبحاث السابقة قد ألمحت إلى هذا الارتباط ، لكن الدراسة الجديدة هي أول تجربة عشوائية محكومة للنظر في ما يحدث عندما يتم إعطاء الأشخاص مكملات فيتامين (د) ومتابعتهم لمعرفة ما إذا كانوا يصابون بأمراض المناعة الذاتية .

وجدت دراسة نشرت يوم الاثنين من قبل مجلة Victims & Offenders أن الرجال أكثر عرضة مرتين من النساء للابتزاز الجنسي عبر الإنترنت منذ بداية وباء COVID-19 .

وقال الباحثون إن هذا يشمل التهديدات بنشر صور ومقاطع فيديو ومعلومات شخصية صريحة.

ظهرت البيانات أن الشباب والنساء الأمريكيين من أصول إفريقية والسود وأفراد مجتمع الميم أكثر عرضة لخطر الوقوع ضحايا لهذا النوع من الجرائم الإلكترونية المسماة "الابتزاز الجنسي".

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح،توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 1 -2- 2022 .

قالت خبيرة الأبراج ماغى فرح أن مواليد اليوم 1 فبراير بانتظار مولود اليوم سنة مميزة تخف فيها المعاكسات ويقدم لك الحظ نوع من انفراج هدوء سكينة وعودة الى الامور الطبيعية وضرورة تصحيح الامور قد تتلقى عروضا وتستفيد من كل شيء جديد ترتاح كليا وبشكل كبير فتنقلب الاجواء والحظوظ مئة بالمئة لصالحك ترتاح انفراجات حظوظ قوية يوم ناجح ىيحمل لك رسائل واخبار مهمة تصل من الخارج.