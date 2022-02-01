دراسة: الرجال أكثر عرضة للابتزاز الجنسي عبر الإنترنت في حالة الوباء من النساء

وجدت دراسة نشرت يوم الإثنين من قبل مجلة Victims & Offenders أن الرجال أكثر عرضة مرتين من النساء للابتزاز الجنسي عبر الإنترنت منذ بداية وباء COVID-19 .

وقال الباحثون إن هذا يشمل التهديدات بنشر صور ومقاطع فيديو ومعلومات شخصية صريحة.

ظهرت البيانات أن الشباب والنساء الأمريكيين من أصول إفريقية والسود وأفراد مجتمع الميم أكثر عرضة لخطر الوقوع ضحايا لهذا النوع من الجرائم الإلكترونية المسماة "الابتزاز الجنسي".

وقالت آسيا إيتون المؤلفة المشاركة في بيان صحفي: "أبرزت الأبحاث الأخيرة الفوارق بين الجنسين في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المرتبط بالأسرة منذ بداية الوباء".



قال إيتون ، أستاذ علم النفس المشارك في جامعة فلوريدا الدولية في ميامي: "من الممكن أن يكون لدى الرجال وقت أطول على الإنترنت يقضونه على الإنترنت مقارنة بالنساء أثناء الوباء إن النتائج تستند إلى دراسة استقصائية أجريت على أكثر من 2000 بالغ في الولايات المتحدة في عامي 2020 و 2021 ، خلال ذروة جائحة COVID-19.

الابتزاز الجنسي هو شكل من أشكال الابتزاز حيث يهدد المبتز بنشر صور أو مقاطع فيديو صريحة وخاصة على الإنترنت ما لم يتم تلبية مطالبهم ، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي.



تقول وكالة إنفاذ القانون إن المبتز غالبًا ما يكون شريكًا حاليًا أو سابقًا ، لكن يمكن أن يكون أيضًا شخصًا غريبًا اخترق صور الضحية على الإنترنت أو كاميرا الويب أو مخادع عبر الإنترنت.

ارتفعت تقارير الابتزاز الجنسي إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء الوباء ، عندما ظل العديد من الأشخاص في المنزل بسبب إغلاق العمل والمدارس وتحولوا إلى منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت ، لا سيما بين المراهقين .

سأل الباحثون 2،006 مشاركين في الاستطلاع عما إذا كانوا قد وقعوا ضحية ابتزاز جنسي ، والذي يُعرَّف بأنه "فعل التهديد بفضح صورة عارية أو جنسية صريحة" مقابل أجر أو أفعال جنسية.



وأظهرت البيانات أن 4.5٪ من المستجيبين الذكور قالوا إنهم تعرضوا للابتزاز الجنسي منذ بداية الوباء ، مقارنة بـ 2.3٪ من النساء.

قال الباحثون إن النساء الأمريكيات من السود والسكان الأصليين كانوا أكثر عرضة بسبع مرات لوقوع ضحايا للابتزاز الجنسي مقارنة بالنساء البيض.

وفقًا للباحثين ، كان لدى المجيبين من مجتمع الميم مخاطر أعلى بمقدار ثلاثة أضعاف لوقوعهم ضحايا للابتزاز الجنسي مقارنة بالأفراد من جنسين مختلفين.

وأظهرت البيانات أن أكثر من 5٪ من المستجيبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا وقعوا ضحايا للابتزاز الجنسي ، مقارنة بـ 4٪ ممن تتراوح أعمارهم بين 30 و 40 عامًا و 3٪ من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 41 و 64 عامًا.

قال الباحثون إن المجيبين الذين كانوا ضحايا للعنف الجنسي من قبل شريك قبل الوباء كانوا أكثر عرضة بنسبة 17٪ للابتزاز الجنسي أثناء الوباء.

وقالوا إن الابتزاز الجنسي يرتكبه في الغالب غرباء وشركاء رومانسيون ، حاليون وسابقون.