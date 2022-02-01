1 فبراير .. بماذا يصفك تاريخ ميلادك

قالت خبيرة الأبراج ماغى فرح أن مواليد اليوم 1 فبراير بانتظار مولود اليوم سنة مميزة تخف فيها المعاكسات ويقدم لك الحظ نوع من انفراج هدوء سكينة وعودة الى الأمور الطبيعية وضرورة تصحيح الامور قد تتلقى عروضا وتستفيد من كل شيء جديد ترتاح كليا وبشكل كبير فتنقلب الأجواء والحظوظ مئة بالمئة لصالحك ترتاح انفراجات حظوظ قوية يوم ناجح يحمل لك رسائل وأخبار مهمة تصل من الخارج.



مولود اليوم الثلاثاء 1 شباط فبراير من برج الدلو



شخصية مولود اليوم من برج الدلو مزيج مركب من البرود والروح العملية وعدم الاستـقرار، ميزته العجيبة تكمن في قدرته على تهدئة الأعصاب المتوترة سواء عند الأطفال أو البالغين، بالإضافة إلى ذلك يتمتع بفكر نيّر وعقل راجح يحولان دون التسرع في إصدار الأحكام، ثم إنه يعتبر جميع أفراد البشر أشقاء مهما اختـلفت بيئتهم ومراكزهم الاجتماعية أو المادية، ومع أنه يرفض العزلة مدة طويلة ويسعى للاحتكاك المستمر بالناس إلا أنه يأبى الارتباط بمواعيد محددة مُـفضلا ً ترك المسألة للظروف، ولكنه إذا وعد وفى دون أي تردد.