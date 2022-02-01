مساعد الأمير أندرو يكشف حقيقة شهادته في قضية الاعتداء

كشف المساعد السابق للأمير أندرو عن استعداده للإدلاء بتصريحاته في المحكمة كجزء من قضية الاعتداء الجنسي ضد دوق يورك.

ووفقا لشبكة “بي بي سي” البريطانية، جاءت تصريحاته بعد طلب رسمي من قاضٍ في نيويورك، إذ طلب محامو فرجينيا جوفري، متهمة الأمير أندرو في القضية، المساعدة للحصول على شهادة من روبرت أولني.

وكان قد عمل أولني سابقًا لدى الأمير، 61 عامًا ، الذي نفى باستمرار دعوى جوفري، وتقول إن الدوق اعتدى عليها جنسيا في ثلاث مناسبات عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها وتعرض للاتجار بها من قبل الممول الراحل جيفري إبستين.

توفي إبستين ، المدان بارتكاب جرائم جنسية ، في السجن في عام 2019 أثناء انتظار محاكمة الاتجار بالجنس، ويقول محامو جوفري إن اسم أولني ورقم هاتفه كانا في دفتر اتصالات إبستين وأن المساعد السابق كان على علم بعلاقته بالأمير أندرو.

كان قد أوضح القاضي الأمريكي لويس كابلان عن مراسلاته للمحكمة العليا في لندن ، طالبًا فيها رسميًا المساعدة في القضية المدنية التي رفعتها السيدة جوفري ، ووفقا لاتفاقية قانونية دولية بين المحاكم المتعاونة ، فإن المحكمة البريطانية يجب أن تقرر الآن ما إذا كانت ستشارك في معركة الأمير أندرو.

في الرسالة الموجهة إلى كبير المعلمين إليزبيث فونتين، المسؤول الذي يدير الطلبات الواردة من المحاكم الأجنبية للحصول على المساعدة ، وقال القاضي كابلان إن أي دليل تم الحصول عليه من السيد أولني سيتم استخدامه في دعوى تعويضات جوفري المدنية ضد الأمير.

وقال القاضي كابلان ، بصفته وكيلًا سابقًا للأمير أندرو ، إنه من المرجح أن يكون لدى أولني معلومات متعلقة بالسفر من وإلى ممتلكات إبستين وحول علاقة الدوق بإبستين وغيسلين ماكسويل ، اللذين أدين الشهر الماضي بتهمة تجهيز فتيات قاصرات.

وقال القاضي إنه إذا تم قبول طلبه ، فيجب استجواب السيد أولني بشأن أي اتصالات تتعلق بالسيدة جوفري ، بالنظر إلى أن الأمير أندرو يدعي أنه لم يعتدي عليها جنسياً، كما أرسل طلبًا يطلب الحصول على تصريح من شكري ووكر ، الذي قال إنه شاهد الأمير أندرو في ملهى ترامب الليلي بلندن في مارس 2001 مع امرأة شابة ربما كانت السيدة جيوفري.

وتعيش فيرجينيا جوفري ، 38 عامًا في أستراليا ، وتمت مشاهدتها مع محاميها ديفيد بويز في عام 2019، وتم إرسال طلبين آخرين إلى المدعي العام الأسترالي ، لتلبية الطلبات المقدمة من فريق الأمير أندرو.

الطلب الأول هو طلب من السلطات الأسترالية لأخذ تصريح من روبرت جوفري ، زوج السيدة جيوفري ، بشأن ما قد أخبرته به في الماضي. والثاني هو طلب الحصول على تعاون الدكتورة جوديث لايتفوت ، أخصائية العلاج في جيوفري.

وطلب القاضي أن تتضمن شهادة السيد جوفري كيف التقى بزوجته ، ومناقشاته معها حول أندرو ، وصدمة طفولتها المزعومة وسوء المعاملة ، وعلاقتها بإبستين وماكسويل.