محافظ الغربية ينعى اللواء عبد السلام المحجوب: بطولاته في هذا الوطن ستظل خالدة

نعى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بخالص الحزن واﻷسى، اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية الأسبق والذى وافته المنية، أمس الإثنين، ويتقدم محافظ الغربية بخالص التعازي لأسرة الفقيد داعيا المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال محافظ الغربية إن الفقيد هو واحد من أبرز الرجال الذين تولوا قيادة محافظة الإسكندرية والعديد من المناصب الحكومية البارزة، وقدم لمصر العديد من البطولات التي سيظل يذكرها أبناء هذا الوطن.

يذكر أن اللواء عبد السلام المحجوب من مواليد عام 1935، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1955، وشغل عدة مناصب مهمة، ثم محافظًا للإسماعيلية والإسكندرية ووزيراً للتنمية المحلية.