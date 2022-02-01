بالكاجوال.. إطلالة جذابة لـ نور عمرو دياب عبر إنستجرام

نشرت نور عمرو دياب، ابنة شيرين رضا، صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهرت نور عمرو دياب ، بإطلالة جذابة بالكاجوال ، مما حازت على إعجاب متابعيها .

خطبة نور عمرو دياب

في أغسطس الماضي، نشرت نور عمرو دياب، مقطع فيديو مباشرا عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور إنستجرام، كشفت من خلاله عن خطبتها لشخص لم تكشف هُويته، وتحدثت في الفيديو لمحبيها ومتابعيها عن تفاصيل خطبتها مؤخرا.

وقالت نور عمرو دياب ، في الفيديو إنها تجهز عش الزوجية مع خطيبها، وتقوم بشراء أغراضها خلال الفترة الحالية، وألمحت أن خطيبها أفريقي بريطاني، ولم تكشف عن شخصيته.

من هو خطيب نور عمرو دياب

وبتتبع حساب نور عمرو دياب؛ وجد عبر ستوري إنستجرام، إعادتها نشر صورة حديثة لها، وقام شاب بكتابة عبارة «بحبك بالإنجليزية »، وبادلته نور نفس العبارة أيضا، وبتتبع حساب هذا الشاب وجد أن اسمه «كيران» ويحمل الجنسية البريطانية وأصوله من دولة غانا كما هو مدون عبر حسابه، ولكن ملامحه أوروبية، ما يرجح أنه يكون خطيب نور الذي أعلنت عنه قبل ساعات.