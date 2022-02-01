شبانة: تعيين شركة أمن محايدة في نادي الزمالك بعد واقعة ضرب هشام يكن

قال الإعلامي محمد شبانة، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عيَّن شركة أمن جديدة داخل مقر نادي الزمالك خلال الساعات الماضية؛ بعد واقعة ضرب هشام يكن نجم الفريق السابق، بالأمس، من جانب شركة الأمن الخاصة بالنادي.

وزير الرياضة يشاهد فيديو ضرب أمن نادي الزمالك لـ هشام يكن

وواصل شبانة، عبر برنامجه بوكس تو بوكس، المذاع عبر فضائية etc ، إلى أن وزير الرياضة، طلب تفريغ الكاميرات؛ للاطلاع بنفسه على واقعة الأمس، وانتابته حالة من الغضب الشديد، بعد ضرب هشام يكن، وأصدر قرارًا على الفور، بأن تكون شركة الأمن الموجودة على أبواب النادي، تابعة للوزارة؛ لحين إقامة الانتخابات.