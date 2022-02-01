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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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رياضة

بركات: منتخب الكاميرون ليس بقوة المنتخب المغربي والإيفواري

محمد بركات
محمد بركات

أكد محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن منتخب مصر قادر على تخطي نظيره الكاميروني في المباراة المقبلة التي ستجمع المنتخبين ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.


وقال بركات في تصريحات تلفزيونية خلال برنامج "الريمونتادا" المذاع عبر قناة المحور:" المنتخب الكاميروني ليس بقوة منتخبي المغرب وكوت ديفوار واللذان نجح المنتخب المصري في إقصائهما من البطولة في الأدوار السابقة.


وتابع بركات: ما يميز المنتخب الكاميروني هو مشاركته على أرضه ووسط جماهيره فقط، والمباراة الأخيرة أمام منتخب جامبيا هي الأفضل له منذ بداية البطولة.


واختتم بركات حديثه قائلا:" منتخب مصر يحتاج فقط للعدالة التحكيمية وخوض اللقاء بنفس روح مباراتي المغرب وكوت ديفوار من أجل تخطي المنتخب الكاميروني في المباراة المقبلة.

بركات محمد بركات ئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم

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