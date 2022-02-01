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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تشييع جثامين 7 أشخاص بقرية ترسا فى القليوبية بعد اختناقهم بالغاز

تشييع جثاميين
تشييع جثاميين

شيع أهالي قرية ترسا التابعة لمدينة طوخ والقرى المجاورة بمحافظة القليوبية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء جثامين مدير مدرسة وزوجته وأولاده الخمسة والذين لقوا مصرعهم بمنطقة الشرابية بالقاهرة، إثر تعرضهم للاختناق بعد تسرب غاز بغرفتهم وسط حالة من الحزن الشديد بين جموع الأهالي. 
وردد الأهالي الدعوات بالرحمة والمغفرة للمتوفين خلال دفنهم بمقابر القرية عقب صدور قرار جهات التحقيق بدفنهم ، فيما تحولت مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى سرداق عزاء للمتوفين، داعين الله لهم بالرحمة والمغفرة ولذويهم بالصبر والسلوان. 
وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوجود أسرة متوفاة بالكامل داخل شقة إثر تسرب غاز ، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المبلغ، والذي أفاد أنه يقيم مع نجل خالته بذات العقار في منزل عائلة وتلاحظ أن موتور المياه يعمل باستمرار والمياه قاطعة فقام بالصعود لجميع الشقق لمعرفة من يقوم بتشغيل الموتور فقام بطرك باب الشقة الخاص بنجل خالته فلم يستجب فقام بفتح الباب بمفك وصحبته طالب ومقيم بذات العقار (نجل أخت المتوفى) وبفتح الباب استنشقوا رائحة غاز، وعثروا على جثث محمد شكري 58 سنة  مدير مدرسة الطبري وزوجته منال حسب النبي ربة منزل والأبناء سارة 26 سنة مدرسة، وعمر 23 سنة طالب بكلية هندسة وعاطف 19 سنة طالب ثانوية وسما 15 سنة طالبة وسمية 13 سنة طالبة وتم نقل الجثث للمشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وملابساتها.

القليوبية مواقع التواصل الاجتماعي محافظة القليوبية اختناق منطقة الشرابية التواصل الاجتماعي جهات التحقيق

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