باليدين فقط.. رجل يصطاد كوبرا عملاقة بطريقة مذهلة في وقت قياسي.. فيديو

في لحظات تحبس الأنفاس وثق مقطع فيديو قيام رجل تايلندي بصيد كوبرا عملاقة يصل وزنها إلى 10 كيلوجرامات، وطولها 4.5 متراً مستخدماً يديه فقط.

وأظهر مقطع الفيديو قيام الرجل بمحاولة إبعاد الكوبرا عن الطريق كي لا تتعرض للدهس في أحد شوارع مقاطعة كرابي جنوب تايلند.

ووصلت الأفعى إلى الطريق العام من أحد مزارع النخيل محاولة الاختباء بخزان الصرف الصحي بمنزل أحد السكان المحليين وفقاً لصحيفة «ذا إنديان إكسبريس».

وقال سوتي نوهاد لوسائل إعلام تايلندية إنه استغرق في الإمساك بالكوبرا حوالي 20 دقيقة، متابعا: «مهاراتي في اصطياد الزواحف ناتجة عن التدريب على الأمر لسنوات، ولا أنصح أحد بمحاولة القيام بذلك الأمر فهذه الأفاعي على درجة عالية من الخطورة والسمية».

صراع حياة أو موت



ودار صراع للحياة أو الموت بين أفعي وثعبان على جانبي أحد الطرق في منتصف هذا الشهر في تايلاند.

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية فإن الأفعي كانت تحارب للخروج من قبضة الموت للثعبان خوفاً من أن تلتهم بالكامل.

واستطاعت سيدة تدعي أنوشيت بريشا أن تسجل هذا القتال النادر والذي ردت فيه الكوبرا بغرس أسنانها وسمها في عنق الثعبان.

واشتبك المفترسان في الشجيرات قبل أن ينسكب أمام السائقين المارين في بلدية ناخون سي ثامارات ، جنوب تايلاند.

وتُظهر مجموعة من الصور المذهلة كيف قام الثعبان بلف جسمه السميك حول الكوبرا وحاول تقييد خصمه الذي قام هو أيضاً بعد ذلك بإغراق أنيابه في رقبة الثعبان.

وتعليقاً على هذا الحدث، أضافت أنوشيت بريشا: «كان واحدًا يقاتل مع نفسه، والآخر يشبع جوعه، أنا محظوظ لأنني شاهدت مثل هذا الحدث النادر».

جدير بالذكر أن الثعبان يكون صغير الحجم ويمكن أن نقول عليه حية سواء كان ذكر أو أنثى ثم يكبر ليكون مبين، ويصبح سمه قاتل، وأبيض الوجه، كما إنه أصفر الجذع أشعر، أما انثي الثعبان لونها يميل للأحمر، وجسمها عبارة عن أسطواني طويل ويقال لها أفعى، لا تملك أي أطراف، ولا تملك أذنين خارجيتين على عكس الثعابين، ولايوجد للأفعى جفون، بل لها لسان يساعدها في تحديد مكان الفريسة.