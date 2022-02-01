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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيناريوهات تأهل السعودية إلى مونديال قطر بعد السقوط أمام اليابان

اليابان ضد السعودية
اليابان ضد السعودية

خسر المنتخب السعودي أمام مضيفه منتخب اليابان بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وكان منتخب السعودية يحتاج للفوز في مباراة اليوم، لحسم تأهله رسميا إلى مونديال قطر 2022.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد السعودية عند 19 نقطة في صدارة المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، بينما رفع منتخب اليابان رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني.

ومن المقرر، أن يتأهل متصدر ووصيف المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى نهائيات مونديال قطر 2022، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث ملحقًا آسيويًا، لخطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022.

واشتعلت المنافسة بعد هزيمة المنتخب السعودي، حيث هناك 3 منتخبات تتنافس على المقعدين المؤهلين بشكل مباشر، وهما، الأخضر، اليابان وأستراليا التي ستواجه عمان اليوم، وفي حالة الفوز سيصبح رصيدها 17 نقطة في المركز الثالث.

ويحتاج المنتخب السعودي لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام الصين، وخسارة اليابان في أستراليا، الشهر المقبل، ليضمن التأهل مباشرة قبل استضافة أستراليا في مواجهة صعبة في الجولة الختامية.

أما في حال فوز اليابان على أستراليا، سيتأهل المنتخب السعودي مباشرة، إذا فاز على الصين دون انتظار مواجهة أستراليا في المملكة من أجل حسم التأهل المباشر.

والسيناريو الثالث هو في حال فوز المنتخب السعودي على الصين والتعادل مع أستراليا في الجولة الختامية ليضمن التأهل للمرة السادسة إلى المونديال.

وجاء السيناريو الرابع كالتالي، في حالة التعادل أو الخسارة مع الصين، يجب على المنتخب السعودي الفوز على أستراليا في الجولة الأخيرة.

المنتخب السعودي منتخب اليابان كأس العالم 2022 مونديال قطر 2022

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