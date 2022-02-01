مركز التنمية الشبابية بالجزيرة ينظم برنامجا شاملا للأعضاء خلال إجازة منتصف العام

انتهت إدارة مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، فى ضوء توجيهات وزارة الشباب والرياضة، ومن خلال لجنة الوزارة المشرفة على المركز برئاسة اللواء إسماعيل الفار، وكيل الوزارة، من وضع برنامج شامل لخدمة الأعضاء خلال اجازة منتصف العام الدراسي.

ووجه اللواء إسماعيل الفار، وكيل الوزارة المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة، إدارة المركز باتخاذ جميع التدابير والاجراءات الاحترازية لضمان سلامة الأعضاء للوقاية من فيروس كورونا، مطالباً بالتواصل الدائم مع الاعضاء وتوفير جميع سبل الراحة فى ظل الإمكانيات التي يتمتع بها مركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نحو توفير أفضل الخدمات لأعضاء مركز التنمية الشبابية بالجزيرة للاستمتاع بإجازة نصف العام الدراسي على ان تكون الاستفادة لجميع الفئات من الأعضاء.

ويتضمن البرنامج أنشطة ثقافية وترفيهية ورياضية واجتماعية من خلال إدارة العلاقات العامة والاعلام والنشاط الرياضي والاجتماعي ونادي الطفل والمراة.

ووضعت كل إدارة بالمركز بالتنسيق مع شريف منصور المدير التنفيذي البرنامج الخاص بها وتم نشرة على الصفحة الرسمية لمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

وتشمل البرامج احتفالات أعياد الميلاد للأطفال وعروض فنية وثقافية وورش عمل وندوات ومسابقات للتصوير الفوتوغرافي وحفظ القرآن ومنافسات وأنشطة رياضية فى جميع الألعاب، وتنظيم بطولة الجمهورية للتنس الأرضى تحت إشراف الدكتور صابر عبد الغني مدير النشاط الرياضي.

من جانبه، عقد المدير التنفيذي للمركز اجتماعات خلال الأيام الماضية مع جميع الإدارات للتأكيد علي تقديم أفضل الخدمات للاعضاء وتنفيذ جميع الأنشطة خلال الجدول الزمني المحدد فى اجازة نصف العام الدراسي طبقا للخطه المعتمدة للانشطة.

و قامت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالتنسيق مع جميع الإدارات لنشر جميع الانشطة على الصفحة الرسمية والإعلان عنها من خلال لوح الإعلانات والإذاعة الداخلية للمركز تيسيرا على الأعضاء لمعرفة الجدول الزمني والمواعيد الخاصة بتنفيذ الانشطة.

ودشنت إدارة العلاقات العامة والاعلام هاشتاج #أنشطة_نصف_العام

#مركز_التنمية_الشبابية_بالجزيرة ليتم التفاعل معه من خلال الاعضاء.

ومن المقرر توزيع عدد من الجوائز وشهادات التقدير على الفائزين فى الأنشطة.