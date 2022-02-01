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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"شكري" يطالب السفراء بعرض الرؤية المصرية لمؤتمر المناخ Cop27

صدى البلد

اجتمع سامح شكري وزير الخارجية، الرئيس المُعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، مع السفراء المصريين بالخارج عبر الفيديوكونفرانس ويوجههم ببذل كافة الجهود لحشد الزخم اللازم للمؤتمر Cop27.


كما وجه الوزير شكري بتحرك السفارات المصرية مع كافة الأطراف الدولية خلال الفترة القادمة لعرض الرؤية المصرية للمؤتمر واستخلاص الدعم اللازم للجهود الدولية لمواجهة تغير المُناخ. 
 

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة للإعداد للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ التي سوف تستضيفها وتترأسها مصر في نوفمبر ٢٠٢٢.

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