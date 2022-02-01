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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

28 فبراير.. ورشة عمل بمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية

الدكتور محمود المتينى
الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس

يعلن مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية لعام ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بجامعة عين شمس بعقد ورشة عمل لعرض كتاب  بعنوان: ( الأمن القومي العربي  " تحديات وحلول ").

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تربية عين شمس تكشف أبرز الإجراءات لحماية أعضاء الكونترول ضد كورونا

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ننشر رابط تسجيل المؤتمر الـ 18 لتعليم الكبار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس

 

ويأتي ذلك في إطار الموسم الثقافي لمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية لعام ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بجامعة عين شمس، يوم الإثنين الموافق  ٢٨ فبراير في تمام الساعة ١١ صباحاً بقاعة المؤتمرات في مقر المركز، 

وتقام ورشة العمل مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، والدكتور أشرف مؤنس، مدير المركز.

يقوم بعرض الكتاب الباحث أحمد حمادي، ويقوم بالتعقيب على الكتاب اللواء أ. ح محمود خليفة المستشار العسكري بجامعة الدول العربية والأستاذ الدكتور نجاح الريس أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف.

مركز بحوث الشرق الاوسط الدراسات المستقبلية جامعة عين شمس الأمن القومي العربي تحديات وحلول

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