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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أحداث رجب وفضائل العبادة فيه.. علي جمعة يكشف سر تعظيم هذا الشهر

فضل العبادة في شهر
فضل العبادة في شهر رجب

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن معجزة الإسراء وفتح بيت المقدس نقطة فارقة فى تاريخ المسلمين كانت فى شهر رجب، مثل هزيمة الصليبيين وبداية عصر الدولة الإسلامية.

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وذكر علي جمعة، في تصريح له، أن الشهر الحرام يكون فيه الذنب أعظم وأكثر فجاجة، لأن الذنب قد يكون ذنبا واحدا ولكن بظروف محيطة يكون أكثر غلظة، فمثلا السرقة حرام، وسرقة الجار أشد ففيها سرقة وخيانة.
 

وأشار إلى الذنب هو الذنب، ولكن عقوبته أغلظ إذا كان في الأشهر الحرم، من أجل تنزيه الزمان والمكان والأشخاص عن هذه القاذورات، منوها إلى أن ارتكاب الذنب مع شخص غير مناسب أو في وقت أو حالة غير مناسبة تضيف للذنب سوءا أكثر مما هو عليه.
 

فضل شهر رجب

 

قالت دار الإفتاء، إن فضل شهر رجب وتعظيمه ثابت بقطع النظر عن درجة الأحاديث الواردة في فضائله، سواء كانت صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم تخصيص شهر رجب بمزيد من العبادة؟»، أن شهر رجب أحد الأشهر الحرم التي عظمها الله تعالى في قوله: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ» [التوبة: 36]، وعيَّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث "الصحيحين" في حجة الوداع بأنها ثلاثة سَرْد -أي متتالية-: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وواحد فرد: وهو رجب مضر الذي بين جمادى الآخرة وشعبان.

وتابعت: ذكر الإمام الطبري في "تفسيره" عن قتادة أنه قال: "إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئةً ووِزْرًا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حالٍ عظيمًا، ولكن الله يعظِّم من أمره ما شاء"، وروى عنه أيضًا قال: "إن الله اصطفى صَفَايا من خلقه؛ اصطفى من الملائكة رسُلًا، ومن الناس رسلًا، واصطفى من الكلام ذكرَه، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضانَ والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلةَ القدر، فعظِّموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظَّمها الله عند أهل الفهم وأهل العقل".

وواصلت: من تعظيم هذا الشهر: كثرة التقرب إلى الله تعالى بالعبادات الصالحة؛ من صلاة، وصيام، وصدقة، وعمرة، وذكر، وغيرها، فالعمل الصالح في شهر رجب كالأشهر الحرم له ثوابه العظيم.

وأكدت أنه ليس هناك ما يمنع من إيقاع العبادة في أي وقت من السنة إلا ما نص الشرع عليه؛ كصيام يومي العيد الفطر والأضحى وأيام التشريق.
 

شهر رجب معجزة الإسراء فتح بيت المقدس تاريخ المسلمين الصليبيين الدولة الاسلامية

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