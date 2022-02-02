فهيم عمر يوجه مناشدة للاعبي المنتخب قبل لقاء الكاميرون

علق فهيم عمر، الحكم الدولي وعضو لجنة التحكيم الرئيسية في اتحاد الكرة، على تعيين الجامبي بكاري جساما، حكمًا لمباراة مصر والكاميرون المقرر إقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون، قائلًا: إن تاريخه في المباريات الكبيرة وضعه في هذا الموقف وجعل هناك قلق منه.



وأضاف "عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، أن مصر تعرضت لظلم بالغ في مباراة مصر والمغرب، متمنيًا التوفيق للمنتخب، معقبًا: "إذا اجتمع الانس والجن لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك".



وناشد الحكم الدولي وعضو لجنة التحكيم الرئيسية في اتحاد الكرة، لاعبي المنتخب بالفصل بشكل تام عن الحكم، والهدوء وعدم إعطاء الفرصة للحكم لاتخاذ إجراءات ضدهم، معربًا عن ثقته بفوز المنتخب بمباراة الغد، مشيرًا إلى أن الإعلام الرياضي المصري يخشي من سوابق الحكم مع المنتخب المصري، ولكن على اللاعبين التركيز في اللعب والابتعاد عن الحكم نهائيًا، موضحًا أنه حال الشعور بقلق من حكم معين يجب أن تقوم اللجنة برفع هذا الضغط عنه، مستنكرًا عدم إتاحة الفرصة لحكم عربي تونسي أو مغربي بهذه البطولة.



