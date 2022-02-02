فيلم طريق الكاف في مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة

يشارك النجم التونسي الشاب فارس الأندلسي بفيلمه القصير طريق الكاف، والذي ينافس في مهرجان كليرمون-فيران الدولي للأفلام القصيرة، الذي تستمر فعالياته من 28 يناير وحتى 5 فبراير.

وشهد الفيلم العرض الأول الخاص به يوم السبت 29 يناير، كما سيتم عرضه يومياً خلال أيام المهرجان.

طريق الكاف فيلم قصير للمخرج التونسي الشاب إحسان كمون، وبطولة نخبة من الممثلين التونسيين المعروفين دولياً، على رأسهم فارس الأندلسي، أحمد الحفيان، مالك بن سعد، سوسن المعالج، وعلاء الدين اليعقوبي. تم تصوير أحداث الفيلم بمدينة الكاف في تونس، ويدور عن العائلات المشتتة التي تعاني علاقات أفرادها المفككة، وكيف يمكن لأبناء هذه العائلات أن تكون أهدافاً سهلة لأن تستقطبها جماعات ومنظمات إرهابية.

تم اختيار طريق الكاف ضمن 60 فيلم قصير للمشاركة رسمياً في مسابقة مهرجان كليرمون-فيران من بين ما يقارب 6000 فيلم قصير قدمها أصحابها للترشح في مسابقة المهرجان. ولاقى طريق الكاف إقبالاً من جمهور المهرجان خلال عرضه يوم السبت، كما تلقى إشادات وردود أفعال إيجابية من الجمهور بعد عرضه.

فارس الأندلسي ممثل تونسي شاب، وأحد نجوم الغد العرب من اختيار مجلة سكرين إنترناشونال لعام 2019، وفي بداية 2020 ظهر في مسلسل التشويق Messiah على منصة نتفليكس، كما شارك في بطولة المسلسل التونسي أولاد الغول والذي عُرض في موسم رمضان 2021. وإلى جانب بطولته في الفيلم القصير طريق الكاف، تلقى إشادات عديدة على أدائه في الفيلم القصير قانون الصمت (2018) الذي شارك في مسابقة نصف شهر المخرجين بـمهرجان كان السينمائي.