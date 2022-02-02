لن تتوقع .. 3 مشروبات طبيعية لخسارة الوزن سريعا

ما تشربه يمكن أن يكون له نفس التأثير على الوزن مثل ما تأكله على جسمك وزيادة وزنك، ويمكن لبعض المشروبات أن تبقيك مشبعًا لفترة أطول ، مما قد يمنعك من تناول السعرات الحرارية الزائدة طوال اليوم.

كما أن بعض المشروبات قد تعزز عملية التمثيل الغذائي لديك حتى تتمكن من حرق السعرات الحرارية بكفاءة أكبر.

إليك بعضًا من أفضل المشروبات إذا كنت تحاول إنقاص الوزن.

1- الماء هو أحد أفضل الخيارات لخسارة الوزن ، كما وجدت مراجعة أجريت عام 2019 أن زيادة تناول الماء كان مرتبطًا بمتوسط ​​فقدان 5.15٪ من وزن الجسم، لذا حاول أن تشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء خلال اليوم.

2- الشاي الأخضر يحتوي على مادة الكاتيكين والكافيين، وهما مركبان قد يعززان عملية التمثيل الغذائي، يحتوي أيضًا على مادة الكافيين ، والتي تشير الأبحاث إلى أنها قد تساعد في حرق الدهون وزيادة عدد السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء الراحة.

3- لقد ثبت أن مساحيق البروتين مثل بروتين مصل اللبن وبروتين الصويا وبروتين بياض البيض وبروتين الكازين وبروتين البازلاء تساعد في إنقاص الوزن، ذلك لأن البروتين الموجود في مخفوق البروتين يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ويستهلك أيضًا المزيد من الطاقة ليهضمها جسمك ، لذلك تحرق المزيد من السعرات الحرارية.