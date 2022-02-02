للسيدات.. 3 أسباب غير معروفة لآلام الظهر خلال الحمل

تقع معظم آلام الظهر المرتبطة بالحمل في المنطقة السفلية أو القطنية ، وغالبًا ما تنتشر إلى الأرداف والساقين والحوض، قد تشعر أيضًا بألم في أعلى ظهرك أو كتفيك ، لكن هذا أقل شيوعًا .

بالنسبة لبعض السيدات ، فإن آلام الظهر أثناء الحمل لا تعدو كونها مصدر إزعاج بسيطا، ولكن وفقًا لبحث عام 2019 ، يعاني حوالي ثلث السيدات من آلام الظهر الشديدة بما يكفي لتعطيل الحياة اليومية والروتين.

الأسباب الشائعة لآلام الظهر أثناء الحمل

من المعروف أن الحمل يتغير كثيرًا في جسمك ، من الداخل والخارج، يساهم عدد قليل من هذه التغييرات في آلام الظهر، تلعب هرمونات الحمل دورًا رئيسيًا ، وكذلك زيادة الوزن والعوامل البيئية المرتبطة بالحمل ، مثل الإجهاد.

1. الهرمونات

في بداية الحمل ، يبدأ جسمك في إنتاج المزيد من هرمون ريلاكسين ، الذي يخفف مفاصلك ويدعم العديد من التغييرات التي يمر بها جسمك أثناء الحمل، على سبيل المثال ، قد يعمل على الأربطة ، مما يسمح للجسم بالتمدد من أجل الحمل والولادة.

لذلك فإنه يمكن أن يتسبب في اختلال المحاذاة والضغط على أسفل الظهر حيث يتقوس العمود الفقري للأمام مع زيادة الوزن .

2. زيادة الوزن

من الشائع اكتساب 20 إلى 40 رطلاً أثناء الحمل، زيادة الوزن أثناء الحمل يمكن أن تسبب آلام الظهر بعدة طرق:

قد تؤدي زيادة الوزن في جميع أنحاء جسمك إلى زيادة الضغط على مفاصلك ، مما يؤدي إلى آلام الظهر .

قد يؤدي زيادة وزن وحجم ثدييك أثناء الحمل إلى زيادة الضغط على أعلى ظهرك وكتفيك، وفي المراحل المتأخرة من الحمل ، يمكن أن يؤدي الوزن الزائد في بطنك من الرضيع والسائل الأمنيوسي والمشيمة إلى زيادة الضغط على أسفل ظهرك.

3. الإجهاد

يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى تشنج العضلات والتوتر ويزيد من تفاقم المشاكل بالفعل، وربطت دراسة صغيرة أجريت عام 2013 بين المستويات المرتفعة من التوتر في بداية الحمل وزيادة فرص الإصابة بآلام الظهر أثناء الحمل.

المصدر insider